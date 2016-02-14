120 شركة شاركت بمعرض "أعراسنا" المقام في جدة

أكثر من 120 مشاركاً في معرض أعراسنا السابع عشر في جدة عرضوا بضائعهم وابتكاراتهم الجديدة لصناعة الأفراح في السعودية.

وعرف المعرض هذا العام إقبالاً كبيرا،ً خصوصا من المقبلين على موسم الزواج والأفراح، أو المشاركين الذين جاؤوا لعرض أحدث بضائعهم وإنتاجهم في هذا المجال.

معرض هذا العام ركز بشكل كبير على إبراز الصناعة المحلية في مجال صناعة الأفراح وتنظيم المناسبات والأعراس.

المعرض الذي تعرفه جدة ويقام منذ 17 عاماً يمثل نقطة مهمة في عرض أحدث الموديلات النسائية وفساتين العرائس والطرق المبتكرة في إقامة الأعراس، وكذلك في استعراض الخدمات التي يمكن تقديمها للمدعوين.