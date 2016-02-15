أغرب وسائل تهريب المخدرات بالسعودية.. بصل وبرتقال وقرآن

كشف أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في السعودية، عبدالإله الشريف، في تصريح لـ"العربية.نت" عن مصادرة 15 مليون حبة كبتاغون خلال شهر واحد، مضيفاً أن "المملكة تشهد حرباً من مافيا المخدرات للتأثير على عقول شبابنا عن طريق زرع المواد المخدرة فيهم".

وكشف الشريف أنه تم ضبط59 طناً من الحشيش و166 مليون حبة كبتاغون خلال عامين، موضحاً أن أغرب حالات التهريب كان عن طريق البصل والبرتقال والقرآن الكريم.

وجاءت تصريحات الشريف ظهر اليوم الاثنين في حفل تفعيل برامج مشروع "نبراس" بالأحساء، والذي تنظمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وقام الأمير بدر بن جلوي، محافظ الأحساء، بافتتاح الملتقى والمعارض المصاحبة له، كما شاهد عرضا مرئيا عن جهود الدولة في مكافحة المخدرات.

وبين الشريف أن "هذا الملتقى يحمل مضامين تهدف إلى توعية المجتمع بأضرار وأخطار والوقاية من المخدرات. ويتمثل نجاح هذا البرنامج في تكاتف ومشاركة ودعم جميع القطاعات في المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة من خلال ثمانية برامج حيوية يتم تطبيقها في كل مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، بدءاً من الطفل وصولاً للآباء والأمهات، مستخدمين في ذلك الرسائل الإعلامية والعلمية المباشرة وغير المباشرة بما يحقق الأهداف".

من جانبه، أكد الدكتور نزار الصالح، الرئيس التنفيذي لمشروع "نبراس": "تواجدنا في كافة مناطق المملكة يأتي تحقيقاً للتواصل مع جميع أفراد المجتمع للتعريف بـ"نبراس" كمشروع وطني يهدف لرفع درجة الوعي المجتمعي بأخطار تعاطي المخدرات، وكيفية التعامل الأمثل للوقاية المجتمعية من هذه الآفة".

كما تناول الملتقى مشكلة المخدرات بالمنطقة، كما استعرض الجهود التي تبذلها السعودية لمكافحة هذا الأمر.