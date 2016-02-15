أنظمة مراقبة متطورة لتأمين الحدود البحرية السعودية

تنفذ دوريات حرس الحدود البحرية على طول 80 كم للشريط الساحلي الحدودي في محافظة الموسّم بمنطقة جازان عمليات استطلاع وكشف للسفن والزوارق التجارية التي تعبر الحدود السعودية اليمنية.

كما تقوم بتأمينها وحمايتها عبر عدة زوارق متنوعة من أي مخاطر بحرية.

وتراقب دوريات حرس الحدود في محافظة الموسم بمنطقة جازان جنوب السعودية الشريط الحدودي البحري للزوارق والسفن التي قد تحمل ممنوعات أو أشخاصاً غير مصرح لهم بالدخول، بغرض مراقبة المواقع المدنية والعسكرية، وذلك عبر أنظمة متعددة وأسلحة متطورة لا تختلف عن تجهيزات القوات السعودية البرية.

ولا يقتصر دور فرق حرس الحدود على التفتيش فقط من وسط البحر، بل يشمل أيضاً الجزر الحدودية، التي قد يستغلها المهربون في تخزين ممنوعاتهم على أن يعودوا لاستردادها في وقت لاحق.

ولا تقل قدرات حرس الحدود على القيادة والتصدي للعدو في البحر عن قدراته العسكرية على البر، هذه القوة تتكامل مع بقية الوحدات العسكرية السعودية لتحمي الحدود وتصد أي محاولة للاعتداء.