السعودية: لا حاجة للوساطة وإيران تدرك ما عليها فعله

شدد وزير الخارجية السعوي، عادل الجبير، على "أنه لا حاجة للوساطة مع إيران، فطهران تدرك ما عليها القيام به لإصلاح العلاقات".

وقال الجبير إن "ما قامت به إيران وما تقوم به من أعمال عدائية تجاه المملكة يجب أن يتغير".

وكانت الرياض أكدت في أكثر من مناسبة عدم الحاجة إلى أية وساطة طالما أن إيران تعلم ما عليها أن تقوم به لإرساء علاقات حسن الجوار.

ويشكل عدم التدخل في الشؤون الداخلية ورعاية الميليشيات الطائفية أول مدخل لعلاقة طبيعية مع الجيران العرب.

ونشب الخلاف بين السعودية وإيران في أعقاب اقتحام محتجين سفارة السعودية في طهران وقنصلية المملكة في مشهد، ومازال يلقي بظلاله ليس فقط على الملفات الإقليمية بل أيضاً على ملفات عالمية عدة.

وعرضت دول عدة التوسط بين الدولتين، كان أحدثها روسيا التي تتخوف من أن تنعكس هذه الخلافات على أسعار النفط المتدهورة بالأساس، ولهذا شددت على أهمية أن يتجاوز البلدان خلافاتهما.

غير أن السعودية شددت على لسان وزير خارجيتها أن لا حاجة للوساطة، فإيران تدرك ما عليها القيام به لإصلاح العلاقات.

ويقوم الموقف السعودي تجاه الأزمة على ثوابت عدة تصب كلها في علاقات حسن الجوار، فعلى إيران أن تتصرف كدولة عضو في المجتمع الدولي لا كثورة تسعى للتوسع على حساب القانون الدولي، وأيضاً أن تحترم مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن تكف عن كافة الأعمال العدائية تجاه المملكة ودول الجوار .

وبدأت أعمال إيران العدائية منذ قيام "الثورة"، وشملت دعم الجماعات المتطرفة، وزرع الخلايا الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمخدرات، وإشعال الفتن الطائفية، وقتل الدبلوماسيين، والاعتداء على البعثات.

وتقول السعودية دوماً إنها لا تمانع في إعادة العلاقات، غير أن هذا يتوقف على تعديل في سياسات إيران ونهجها، وفي الأعمال التي تقوم بها في المنطقة.