السعودية.. وزارة التجارة تطيح بمقلدي منظف "ديتول"

أطاحت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالسعودية بعمالة مخالفة استغلت استراحة في حي السلي شرق الرياض عبر اتخاذها وكراً لتعبئة وتخزين المنظفات.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه اتضح للمراقبين تفريغ خزانات مطهرات مجهولة المصدر داخل عبوات مقلدة للعلامة التجارية "ديتول" بهدف إيهام وتضليل المستهلكين بجودتها العالية، مؤكدة أنه تم إغلاق المقر المخالف واستدعت مالك الموقع والعمالة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وأوضحت أنها تلقت بلاغاً من إحدى الشركات يفيد بوجود عمالة تسوق منظفات مقلدة لعلامة تجارية معروفة، وعلى الفور تم مداهمة الموقع بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة وبتفتيش المقر تم ضبط وحجز 20 ألف عبوة فارغة أعدت للتعبئة، و2000 عبوة معبأة جاهزة للبيع، و15 ألف كرتون فارغ، و40 ألف قطعة أغطية عبوات مقلدة للعلامة التجارية، إضافة إلى مكائن كبس الأغطية وأدوات للتغليف الحراري، وخزان سعة 1 طن، وخزان آخر بسعة 200 كجم لمحلول المطهر.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد نفذت عمليات مسح شاملة في إطار جولاتها المتواصلة، التي تسعى من خلالها إلى ضمان عدم وجود عمليات غش في تصنيع وتسويق المنتجات والسلع، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من أضرار المواد المقلدة.