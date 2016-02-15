بالفيديو.. القوات المشاركة في "رعد الشمال" تصل السعودية

بدأت قوات الدول المشاركة في مناورات "رعد الشمال" بالوصول إلى السعودية، للانضمام إلى التمرين العسكري الأكبر من نوعه، من حيث عدد الدول المشاركة والعتاد العسكري النوعي، والذي ستقوده السعودية.

ووصل حتى الآن كل من القوات الأردنية والكويتية والعمانية والمصرية والباكستانية. وقد نشر حساب "درع الوطن" على تويتر صوراً وفيديوهات للحظات الوصول.

يذكر أن التمرين الذي يقام على أراضي السعودية يشارك فيه 20 جيشاً من دول المنطقة، بالإضافة إلى قوات "درع الجزيرة".

وما زالت الطائرات العسكرية تتوافد على مطار القاعدة الجوية بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن، للمشاركة في تدريبات "رعد الشمال".

الطائرات الواصلة لمختلف القوات المشاركة تحمل على متنها معدات وعتاداً عسكرياً ونوعياً، أو جنوداً وضباطاً مشاركين في التدريبات.

وقد أرسلت دول الخليج المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة قواتها البرية عن طريق البر، ووصل منها حتى الآن القوات الكويتية.

ووصلت عصر اليوم دبابات ومدفعية وناقلات جند وأسلحة دفاع جوي متطورة تابعة للقوات الإماراتية إلى حفر الباطن. استمر دخول الأرتال العسكرية الإمارتية إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن أكثر من ساعة.

كما وصلت مدرعات ودبابات أردنية براً بعد انتهاء دخول القوات الإمارتية مباشرةً.

وينتظر وصول معدات عسكرية ثقيلة تابعة للقوات المصرية أيضاً. وأكد مسؤلون في وزارة الدفاع أنه على بعد 120 كيلومتراً من المدينة العسكرية سيكون مقر تدريبات رعد الشمال.

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