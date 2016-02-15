مغردون يتفاعلون مع #معلم _يضرب_طالباً

تباينت ردود الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 30 ثانية يظهر فيه معلم بالصف صباح اليوم، وهو يعنف طالباً جسدياً ولفظياً، في حين يقوم طالب آخر بالتصوير وتوثيق الحادثة.

ويرى مغردون أن المعلم لا يستحق أن يتواجد في الفصل الدراسي أمام الطلاب وهو لا يسيطر على أعصابه المنفلتة، بسبب طفل لا يتجاوز الثالثة عشرة، بينما آخرون يرون أن المعلم يعاني من طلاب غير منضبطين ويسعون لاستفزاز المعلم بشتى الوسائل وبالتالي يرتكب المعلم الخطأ.

وذهب آخرون إلى أن الخطأ تتحمله الأنظمة التي وقفت بالسابق مع المعلم واليوم تقف كلها مع الطلاب دون قيود واضحة للجميع.

سليمان الفايز، القائد التربوي السابق في تعليم القصيم والمشرف العام على مدارس الغد والمنارات، يرى أن العملية التربوية ضعيفة للغاية، وهو يرى عدم أهلية بعض المعلمين للوقف بالصف بسبب صعوبة مراقبتهم.

وأشار الفايز إلى أن المخالفات التي لم تصور ولم تخرج للعلن كثيرة وهناك أخطاء تمارس في الفصول الدراسية.

وأضاف أن المعلم الحقيقي هو الذي يعرف كيف يتعامل مع الطالب غير المنضبط ويقوّم سلوكه. الطالب المهذب لا يحتاج للمعلم.

ولم يخف الفايز أن هناك نماذج معلمين رائعين عدلوا سلوك طلاب نحو الأفضل وجعلوهم مبدعين في مجالات معينة.

وقال الفايز إن العملية التربوية بمجملها تقع على عاتق المعلم، فهو من بيده المخرج الذي سيؤثر في المجتمع والسوق.

وأضاف أن هناك ضغطا وهناك تراكمات أخطاء لم تعالج سواء في المدارس أو من قبل المعلمين، أو على الأقل يتخذ فيها قرار واضح وصريح، حيث إن المناطق الرمادية كثيرة في العملية التربوية.

وبين الفايز أن مقطع الفيديو المتداول غير مبرر أبداً ولا يمكن لمعلم أن يقع في مثل هذا الخطأ، فقيادة الطالب المشاغب فن من الفنون والضرب يجعله عدوانياً أكثر، إضافة إلى أن الضرب وقع في منطقة خطرة من جسد الطالب على الرقبة من الخلف ولا يمكن أن يكون معلم يستفز بهذه الطريقة من طالب بعمر ابنه الصغير، فهناك فارق عمري والاحتواء مطلوب.