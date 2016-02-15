هاون ومدفعية سعودية تقصف الميليشيات على الشريط الحدودي

استمرت مدفعيات ومنصات الهاون السعودية بقصف مواقع جديدة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الشريط الحدودي السعودي، تحديداً قبالة محافظة الحُرث.

ورصدت القوات السعودية فصيلاً من الميليشيات حاول دخول جبل الدود السعودي، حيث تعاملت معها بالأسلحة المباشرة وغير المباشرة، فيما كانت مروحيات الأباتشي تساند العمليات العسكرية على الأرض.

كما استهدف فصيل الهاون السعودي مواقع عسكرية على سلسلة جبال أبو نار اليمني، إضافة إلى أعداد فردية حوثية كانت تقوم بتحديد إحداثيات مساكن المدنيين في المحافظات الحدودية السعودية.

وكانت غارات طيران التحالف تُسمع بكثافة تحلق بأجواء الحدود السعودية اليمنية باتجاه المحافظات اليمنية الداخلية.