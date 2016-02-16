السعودية تحبط تهريب 1500 زجاجة خمر عبر "قارب بحري"

تمكن جمرك جسر الملك فهد في السعودية من إحباط تهريب كمية من الخمور المتنوعة بلغت (1501) زجاجة من الخمور عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وبين ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد، أنه قدمت للجمرك مركبة من نوع "خصوصي" بقيادة أحد المسافرين، وبرفقته إرسالية عبارة عن "قارب بحري" محمول بواسطة "مقطورة" للسحب، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة داخل تجويف أرضية القارب ومن ثم جرى تغطية الأرضية بطبقة من "الفيبر جلاس" ، ما دعا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكمل العتيبي يُلاحظ من خلال هذه المحاولة سعي المهربين إلى استغلال أي وسيلة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، منوهاً في الوقت نفسه بالدور الكبير والحيوي الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات بمختلف أنواعها إلى المملكة.



