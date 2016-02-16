الصعود السعودي.. ترميم خرائب الإهمال

«سيأتي اليوم الذي تعتمد فيه الأمة العربية على جيشنا، ولا نريد خلق مشكلة لأحد، لكننا لن نسمح لأحد بالاعتداء على وطننا». الراحل الملك فهد بن عبد العزيز حين كان وليًا للعهد، ربما كان هذا الاقتباس مهمًا جدًا على تأكيد ثبات القيم السياسية لدولة بحجم المملكة العربية السعودية مؤهلة لقيادة المنطقة بسبب قوتها الروحية والسياسية والاقتصادية إلى تجاوز عدد كبير من الأزمات التي خلفتها سياسة الإهمال في المنطقة.

الصعود السعودي على مستوى السياسة الخارجية وإعادة تمتين الداخل عبر حزمة من القرارات المهمة، كان من أبرزها تكوين التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب التي تعد تكثيفًا لسياسة الحزم التي أطلقها الملك سلمان منذ توليه الحكم في زمن قياسي نسبيًا.. بالنسبة للتغير على مستوى السياسة الخارجية هو الذهاب بخطوات واثبة نحو إعادة تعريف «صورة السعودية» بما تملكه من ثوابت سياسية محمولة بإطار حسن الجوار، وعدم التدخل في أي شأن سيادي للدول العربية والإسلامية، وفي الوقت نفسه قطع الطريق على محاولات تفتيت هيبة الدولة أو دعم الميليشيات الخارجة عن سيادة القانون في دول المنطقة التي عانت من تبعات الربيع العربي، وليس آخرًا الفعالية السياسية الجديدة فيما يخص التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية التي دعمت كل القرارات الحاسمة، لا سيما «عاصفة الحزم» التي تعد أهم ملامح الحسم السياسي السعودي، والذي يقدر الخبراء أن يمتد طول السنوات القادمة كمحدد لقطع الطريق على العبث بالتوازنات الإقليمية.

يترشح في خضم التغييرات الجذرية التي تعيشها المنطقة على المستوى السياسي زيادة دور السعودية، لا سيما مع احتمال فشل العلاقة بين إيران والمجتمع الدولي على خلفية عدم التزامها بمستلزمات الاتفاق النووي، وأبرزها عدم التدخل في شؤون الدول واستقرارها وسيادتها، وهو الأمر الذي لا توجد ملامح إيجابية فيه، لا سيما بعد وجود خلايا كثيرة لها في الخليج واليمن ولبنان ومناطق جديدة.

كما أن السعودية فتحت أبوابها لكل الدول الكبرى لإعادة ترتيب علاقاتها ما بعد تراجع الحضور الأميركي في المنطقة وخصوصًا مع روسيا والصين، لا سيما مع تأثيرات وقدرة السعودية على استغلال عامل النفط لطرح رؤيتها السياسية بإزاء رؤيتها المقدّرة في الأسواق النفطية.

وإذا كان الصعود السياسي للسعودية مستوعبًا في ظل تطور الأحداث في المنطقة، فإن تراجع أسعار النفط ألقى بظلاله على التحديات الاقتصادية التي تم التعامل معها وفق استراتيجية معتادة في التعامل مع التقلبات النفطية من خلال المساهمة في تصحيح الأسعار، والتعامل مع تفاعلات سوق الطاقة في المدى القصير، ورسم رؤية على المدى الطويل تهدف إلى الدفاع عن الأسعار في الأوقات الصعبة والتعامل مع الإنتاج والحصة السوقية بتوازن.

وربما كانت المبادرة التي تقودها المملكة الآن بعد استفحال داء الإرهاب أحد أكبر منجزات الملك سلمان التي سيستمر صداها في عام 2016 الذي من المرجّح أن يكون عام السعودية والملك سلمان بامتياز على المسار الداخلي والدولي، وذلك من خلال تأسيس تحالف إسلامي عسكري لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، على أن يكون مقره العاصمة السعودية الرياض، ويحوي مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب.

ويهدف المركز إلى تطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود. كما سيتم وضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الدوليين.

التحول السعودي الجديد الآن هو استبدال فض النزاعات وحل القضايا العربية العالقة والمصيرية على أساس عادل، إلى منطق سياسي جديد وبراغماتي مبني على أسلوب الصفقات والتفاهمات وشرعنة التدخل السيادي للدول، بل والحرب بالوكالة والوقوف ضد إرادة الشعوب.

بالطبع، لم تطرح السعودية نفسها على أنها ضمير العالم أو شرطيه، فالبعد السياسي حاضر وبقوة إذا ما استعرضنا مقدار الضرر الذي حل بمصالح دول الاعتدال، ومنها السعودية، بسبب الأداء المخيب في التفاوض مع إيران، واحترام إرادة الشعب المصري، وتجاهل الكارثة الإنسانية التي تحل بالشعب السوري والتقييم الخاطئ للوضع هناك.

تطلع الأميركيون إلى الحد الأدنى السياسي وهو القدرة على اختراق جدار الصمت السياسي بينهم وبين إيران، لكن هذا الحد الأدنى لا يكفي اللاعبين الأساسيين في المنطقة: دول الخليج والاعتدال العربي التي تملك هواجس أمنية تتصل بالتدخل الإيراني في المنطقة، كما أن مخرجات الأزمة السورية تلامس أمن المنطقة أكثر من تأثيرها على القرار الأميركي، وهذه معطيات تجعل من الصعب اختزال العلاقة مع إيران في الحد الأدنى من المرونة السياسية بعد كل هذه السنوات التي خلقت إرثًا ثقيلاً من الأزمات والملفات السياسية.

ما تقوله السعودية أبعد من مجرد تحالف لمحاربة الإرهاب، حيث تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة المتشظي منذ انهيارات الربيع العربي على عكس إيران التي تريد أن تطرح نفسها كقوة إقليمية مع حلفائها وأذرعها السياسية في المنطقة بحيث تبدو ككتلة واحدة كبيرة قابلة للتفاوض، وهنا الفرق بين منطق الدولة والثورة. بالمناسبة ألم يحتفل الحوثيون قبل أيام بالثورة التي أطاحت بحليفهم المخلوع.. إنها لعبة القيم.

* نقلاً عن "الشرق الأوسط"