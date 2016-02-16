القوات السعودية تواصل التصدي لمحاولات اختراق الحدود

تستمر محاولات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اختراق الحدود السعودية اليمنية، وتواصل القوات السعودية المشتركة عملياتها لتتصدى لهذه المحاولات، خصوصا قبالة محافظتي الطوال والحرث.

وتعاملت القوات ليلة أمس عبر مدفعيتها مع عدد من عناصر ميليشيات الحوثي التي حاولت إطلاق قذائف الكاتيوشا والهاون في اتجاه الحدود.

كما تمكن أحد القناصة التابع للقوات السعودية من قتل اثنين من قناصة الحرس الجمهوري التابع لميليشيات المخلوع صالح قبالة قرية حثيره في محافظة الموسم السعودية.

بدورها، شاركت مروحيات الأباتشي في تمشيط الشريط الحدودي وتعاملت مع بعض المواقع العسكرية التي أنشأتها الميليشيات مؤخرا في المنطقة المحظورة.

وأفاد مراسل "العربية" بشن طائرات التحالف غارات كثيفة، كانت تسمع وهي تعبر الحدود السعودية في اتجاه اليمن لاستهداف مقرات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات.