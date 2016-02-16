الملك سلمان يستقبل الزياني والمسؤولين عن النزاهة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس المشاركين في اجتماعهم المنعقد حالياً في الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاستقبال، برؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، في بلدهم المملكة، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعهم الحالي، لتحقيق تطلعات قادة وأبناء دول مجلس التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة.

ونقل رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، لخادم الحرمين الشريفين تحيات قادة مجلس التعاون.