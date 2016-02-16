جازان.. أب ينحر ابنه البالغ 10 أعوام بسكين

سجل أب في منطقة جازان حادثة من أبشع أنواع القتل بعد نحره لابنه بسكين صباح اليوم الثلاثاء وهو يحمل كتبه.

الأب الجاني قدم إلى مدرسة ابنه ذي الـ 10 أعوام، والذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بأحد مدارس محافظة أحد المسارحة جنوب جازان وأخرجه بالقوة وقاده إلى حوش مهجور جنوب إسكان الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيري بالمحافظة ليقوم بذبح طفله بصورة بشعة وتركه بالموقع ينزف في دمائه متجردا من كل أنواع الأبوة والإنسانية، ثم قام بتسليم نفسه بعد وصوله إلى نقطة أمن الطرق بالدغارير ليتم إيداعه قسم التوقيف بشرطة أحد المسارحة وفتح ملف تحقيق معه حول جريمته البشعة التي هزت أوساط المجتمع بأسره.

فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة وحضرت فرق من الأدلة الجنائية والبحث والتحري والشرطة لموقع الجريمة وتحفظت على أداة القتل (السكين) ورفع البصمات وإيداع الطفل المجني عليه بثلاجة الموتى بالمستشفى العام.

وقالت المصادر أيضا إن الأب الجاني منفصل عن زوجته أم الطفل وإن الطفل يعيش في منزل جده وما تزال أسباب الجريمة مجهولة.