مقتل عميد سعودي متقاعد.. وداعش يتبنى

قتل ضابط سعودي متقاعد برتبة عميد، الاثنين، بمسدس كاتم للصوت، إثر اقتحام مجهول مزرعته صباحاً في محافظة أبو عريش، بحسب ما أعلنت شرطة جازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم محمد الحربي، أنه "عند الساعة الثانية والنصف من صباح الاثنين، تلقت عمليات دوريات الأمن بلاغاً من أحد المواطنين عن تعرض والده لإطلاق نار من شخص مجهول في مزرعته في محافظة أبو عريش، نتج عنه مقتله، وبمباشرة موقع الجريمة اتضح أن المجني عليه ضابط أمن متقاعد، في حين باشرت الجهات المختصة بشرطة المحافظة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها".

وفي حين لم تحدد الشرطة هوية الضابط، فإن عدداً من الصحف أشار إلى أن العميد المتقاعد يدعى أحمد فايع عسيري، كان يعمل سابقاً في محافظة أبو عريش (جنوب)، ونقل إلى العمل شمال السعودية.

وأصدر تنظيم داعش الإرهابي ممثلاً بما يسمى مكتب "ولاية الحجاز"، بياناً مساءً تبنى فيه عملية اغتيال الضابط، واصفاً إياها بـ"العملية النوعية".