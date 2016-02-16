%69 من سائقي السعودية يستخدمون جوالاتهم أثناء القيادة

أوضحت دراسة استطلاعية حديثة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن نحو 69% من السائقين في السعودية يستخدمون الجوال أثناء القيادة، فيما بلغت نسبة الذين ارتكبوا مخالفة مرورية واحدة فأكثر في الشهر 57.6 %.

كما بلغت نسبة الذين قاموا بقطع الإشارات المرورية 11.9%، إلى جانب 33% لا يحرصون أو نادراً ما يستخدمون حزام الأمان، وبلغت نسبة الذين يتجاوزون السرعة المحددة 40.3%.

إلى ذلك، طالب 92.7% من المشاركين في الدراسة بالمحور الخاص بمعالجات تدني مستوى قيادة السيارات، بحسب ما أوردت وكالة "واس"، بضرورة تفعيل الأنظمة المرورية الكفيلة بالحد من الحوادث المرورية، فيما أكد 91.2% من أفراد العينة ضرورة حل مشكلات النقل العام لتخفيف الزحام على الطرقات.

وفيما يتعلق بنتائج محور أسباب تدني مستوى قيادة السيارات، فقد أعرب 92.6% من أفراد العينة أن الانشغال باستخدام الجوال أثناء قيادة السيارات يعد من أهم أسباب تدني مستوى قيادة السيارات في المملكة، وأيضاً تحت هذا المحور أكد 90.7% من العينة الاستطلاعية أن انتشار قيادة السيارات من دون رخصة قيادة أسهم بشكل واضح في تدني مستوى قيادة السيارات في المملكة.

وتناولت الدراسة عدداً من الموضوعات ذات العلاقة، مثل تجاوز السرعة المحددة، وقطع الإشارة، وخرق أنظمة المرور وقواعده، والانشغال أثناء القيادة وغيرها من الأمور التي ترفع من احتمال وقوع الحوادث المرورية.

كما شمل استطلاع الدراسة مختلف مناطق المملكة وجميع المراحل العمرية، بدءاً ممن تجاوزت أعمارهم الـ15 فأكثر، وسحبت العينات بطريقة عشوائية باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصاً لهذا الغرض، وبواقع 821 فرداً، وبهامش خطأ 4.0%، ومستوى ثقة 99%، بحيث تمثل العينة العشوائية رأي ما مجموعه 10 ملايين فرد.