التحول إلى صناعة الخدمات

وأعني بصناعة الخدمات كل ما يقدم للمواطن وما يحتاجه من صحة وتعليم وأمن وقضاء وخدمات بلدية وحماية البيئة والسياحة والاتصالات والبرامج المختلفة التى أحدثتها الثورة التكنولوجية وأثرها على أداء الأعمال ووسائل الترفيه.

وتعد صناعة الخدمات من أهم المجالات التي تهتم بها الدول المتقدمة لخدمة وإرضاء دافعي الضرائب أولاً، ثم لما تسهم به في الناتج المحلي، فعلى سبيل المثال استأثر قطاع الخدمات في أميركا بأكثر من 50% من الناتج المحلي في عام 1925، وارتفعت هذه النسبة إلى 66% في عام 1978، ووصل في عام 1993 إلى نسبة 75% من الناتج المحلي، واليوم يصل إلى 80%.

وتوظف الخدمات حوالي 50% من القوى العاملة وتزداد هذه النسبة مع تقدم التقنية وإحلال الآلات والروبوتات والذكاء الاصطناعي محل الإنسان في الصناعة، فما يسمى بالثورة الرابعة التي تطل على العالم هو سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي تقلّص الوظائف في الصناعة، فإنها تخلق وظائف جديدة في التسويق والعمل عن بعد، وتوفير الخدمات بأسرع وقت، وتعزز النزاهة ومحاربة الفساد.

وصناعة الخدمات من أهم الصناعات التي يجب أن تهتم بها المملكة ذلك أن تنويع مصادر الدخل أصبح هو الأساس في التنمية المستدامة واستقرار الدول، وفي ظل تراجع أسعار النفط والغاز ليس بسبب الوفرة فقط، لكن العالم يتجه بقوة نحو الطاقة المتجددة والنظيفة من طاقة شمسية ورياح، وأصبح ما كنا نظنه ضربا من الخيال واقعا يسير بخطى أسرع مما كنا نتوقع، وخصصت الدول المتقدمة مئات المليارات للأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة ليس للاكتفاء فقط، لكن لتصدير ما تنتجه للدول النامية التي أهملت الأبحاث والتطوير واكتفت بفتح أسواقها لتلك المنتجات والاستهلاك فقط.

وأمام المملكة فرصة سانحة للتركيز على صناعة الخدمات فهي ليست لخلق الوظائف فقط، لكن لتقليل الاعتماد على النفط بصورة دائمة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، فلا يمكن لدولة بمكانة المملكة وسمعتها واقتصادها القوي أن تظل الخدمات متدنية ومتواضعة مثل الصحة والتعليم والسياحة والمرور والشرطة والدفاع المدني والبلديات في وقت تستطيع أن ترقى بها إلى مصاف الدول المتقدمة، ولنا في بعض الدول المجاورة خير مثال.

ورغم أهمية التصنيع وضرورة الاهتمام به، إلا أن تطوير الخدمات وجعلها من أهم مصادر الدخل أقل تكلفة فهي لا تتعرض لما تتعرض له الصناعة من تكاليف باهظة ومنافسة شرسة من دول تمتلك التقنية، وعلى سبيل المثال تستطيع المملكة أن تصبح واحدة من أهم الدول في مجال السياحة وعدد السياح، ذلك أن لديها أهم مدينتين مقدستين يأمل كل مسلم في الداخل أو الخارج أن يزورهما ويمكن أن يزور بقية مناطق المملكة السياحية من جازان إلى تبوك ومن مدائن صالح إلى الأحساء، ولو نظرنا إلى دولة سياحية مثل دبي التي أصبحت وجهة كثير من السياح على مستوى العالم لوجدنا أنها لا تملك من مقومات السياحة إلا القيادة والإرادة، فقد هيأت حكومتها البنية التحتية ووسائل المواصلات ثم تولى القطاع الخاص البناء، وهيأ ما تحتاجه الأسر من سكن نظيف ووسائل ترفيه وحرية وأمن وانضباط، وتعد السياحة من أهم الخدمات التي توفر الوظائف للأفراد، والمشروعات للأسر، وتقلل من هروب الأموال إلى خارج الوطن كما أنها وسيلة للتقارب وتبادل الثقافات بين الشعوب.

كما أن الاهتمام بتقديم الخدمات والرقي بها من مرور وصحة وتعليم ونظافة بيئة يوفر الكثير من المصاريف الباهظة على الدولة في المستقبل ويحقق رضا المواطن والمقيم ولهذا لا بد من التركيز على النقاط التالية:

أولاً- الرقي بصناعة الخدمات توجّه الدولة بأكملها وليس جهود وزارة واحدة، أو أفراد مجتهدين، وليس في كثرة الدراسات والمنتديات، لكنها الخطوات العملية للدولة حين توجه كل إمكاناتها لتطوير مرفق أو خدمة فتوفر كل ما يحتاجه من مال وجهد، وتذلل ما قد يعترضه من صعوبات إدارية وثقافية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أصبحت المملكة قبل ثلاثين عاماً مصدرة للقمح، لكن هذا الجهد وما يحمله من أهداف نبيلة لتطوير الزراعة لم يبن على أسس علمية فأهمل أهم مقوماتها وهو الماء ولهذا توقف، كما توجهت الدولة للاستثمار في أهم مدينتين صناعيتين هما الجبيل وينبع وحولت الغاز الذي كان يحرق أمام فوهة بئر البترول إلى أهم محرك لصناعة البتروكيماويات.

لذا علينا أن نتوجه إلى ما له صفة الاستدامة والمردود المالي الجيد ولو بعد سنوات من الاستثمار، لذا أرى أن تطوير الخدمات من أهم استثمارات المستقبل للمملكة.

ثانياً- القيادة والادارة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من أهم مقومات الرقي بالخدمات ونجاح المشروعات، وحين ننظر إلى الدول القوية في اقتصادها والمتقدمة في توفير خدماتها نجد أنها استثمرت في الإنسان بدءاً بحسن اختيار القادة وتدريبهم وتمكينهم مع دقة المتابعة والمحاسبة، كما ركزت على محاربة الفساد لضمان جودة المنتج والتأكد من خلوه من الأخطاء وحرصت على رضا الزبون ومواصلة التطوير للوصول إلى أعلى درجات الدقة والكمال كما هو في سنغافورة والدول الإسكندنافية واليابان.

العالم يمر بتحديات كبيرة ومنطقة الشرق الأوسط تمر بتحديات أكبر تحتم علينا حسن استثمار كل ريال نمتلكه، وكل ما لدينا من ثروات طبيعية وقدرات بشرية، معتمدين على مراكز الأبحاث والجامعات للخروج بأفضل ما نستطيع لبناء اقتصاد له صفة الديمومة، ويعالج أهم تحديات الحاضر والمستقبل من فقر وبطالة وجهل ومرض.

نقلاً عن الرياض