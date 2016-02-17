التحول الوطني .. وزارة الاقتصاد والتخطيط أولاً؟!

كل ما أعلن أو تمت قراءته عن برنامج التحول الوطني جميل وملهم لرقي أكبر بل إنه داعم للثوابت الشرعية الدينية والإيجابيات المجتمعية القائمة، ولن نغفل هنا بعد نظر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهندس المشروع وصاحب الحلم والرؤية الوطنية.

لكن وليسمح لي القائمون على المشروع بالإشارة إلى جانب مهم كان فحوى لمقال كتبته قبل عامين، وفيه أننا نحتاج إلى مشروع مجتمعي ضخم خاص بالمستقبل يدعم هذا التحول يقفز أو يحطم العوائق الصلبة التي لا بد من تحطيمها كي ينال النجاح بامتياز، سبيلها الأول العمل على رسم استراتيجيات قوية وراسخة نعمل على تنفيذها تباعا وعبر سنين متلاحقة.

فحوى السؤال الخاص بالمقال المذكور عن، من هو المسؤول عن رسم الاستراتيجيات؟.. لن يعجز أي قارئ كريم عن القول: هي وزارة الاقتصاد والتخطيط؟ فهي من يجب أن تضع الاستراتيجيات والرؤية المستقبلية للبلد؟! ولعل التجربة مع هذه الوزارة حين البحث عن الاستراتيجيات تحتاج الى وقفة، عرفت ذلك شخصيا حينما تم تكليفي من قبل التلفزيون السعودي بندوة تلفزيونية فحواها "الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشباب في السعودية "وبلا شك أنهم عماد وركيزة أي تحول مستقبلي".

مثل تلك الندوة التلفزيونية المهمة تتطلب ضيوفا على مستوى المسؤولية، فكان الحضور في مركز الملك فهد الثقافي رئيس الرئاسة العامة لرعاية الشباب ونواب وزراء التعليم والشؤون البلدية والقروية ورئيس لجنة الشباب في مجلس الشورى.. ولأن الأمر خاص بالاستراتيجيات فالمنقذ وصاحب الخطط موجود وسننهل منه لمحاسبة المقصرين، أليست وزارة الاقتصاد والتخطيط المعنية برسم الاستراتيجبات وفرضها على الجهات المعنية.. حقيقة لم نجد أحدا، وبعد أن استنجدت بأحد منتميها للاطلاع وإعانتنا على الأمر وجدت بعد الكد والتعب أن الأمر خاص بمعلومات إنشائية ضئيلة على موقع الوزارة الإلكتروني عن استراتيجية الشباب، وأحسب أنها قد نُسخت من مواقع أخرى؟! أما ما يخص الرياضة ذات الأهمية الكبرى بناء وممارسة وتنافساً وحضوراً خارجياً، فـ "لا شيء".. لأن حق الشباب والرياضة ضاع بين الوزارات والهيئات لتجد جزءا صغيرا يذهب لوزارة التعليم .. فحواه أن العقل السليم في الجسم السليم، وجزءا آخر يماثله في الضعف في الاستراتيجية الخاصة بالشباب، ومحتواه عن الترويح واستثمار وقت الفراغ، الأدهى والأمر أن الاسماء المرفقة بالاستراتيجية ممن اجتمعوا لرسمها وبنائها هم موظفون عاديون بدا أن مهتمهم الحضور وتمثيل الجهات المعنية، والحصيلة نقاط يغلب عليها الرسمية فقيرة بالأرقام والمعلومات والإحصاءات.

الأهم في القول انه لابد من استراتيجيات مرسومة بعناية حول مستقبل الشباب.. هنا علينا أن نبحث عما فعلت، وما يجب أن تفعل وزارة الاقتصاد والتخطيط؟!.

* نقلا عن "اليوم"