تعرف على قائمة التهم للمتورطين بقتل شرطي بالقصيم

وجهت المحكمة الجزائية بالرياض لـ3 سعوديين، تهم التورط في مقتل أحد رجال الأمن بمنطقة القصيم. حيث قدم الادعاء العام في الجلسة الأولى قراءة للتهم المنسوبة للمتورطين، وذلك لكل منهم على حدة، أمام 3 قضاة، وبحضور وسائل الإعلام.

وفي بداية الجلسة أكد القضاة لكل متهم، أن له الحق في توكيل محام للدفاع عنه، أو أحد أقاربهم وفقاً للأنظمة.

وأقر المتهم الأول بجميع ما نسب إليه من تهم، ما عدا تهمة التكفير. أما المتهم الثاني والثالث فلم يقران بأي من المتهم الموجهة إليهم.

المتهم الأول:

1) اشتراكه مع المتهم الثاني (المكنى أبا يوسف) في جريمة قتل المغدور/ناصر بن محمد العثمان وذلك بالتخطيط ورصده وتحّين الفرصة لتنفيذ هذه الجريمة الشنيعة حتى تمكنا منه وهو في غفلة من أمره آمنا مطمئنا في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة والسيطرة عليه تحت تهديد السلاح وتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده بناء على معتقده الفاسد بأن المجني عليه كافر مرتد في نظره لعمله بجهاز أمني (المباحث العامة) يرى حرمة العمل به وتكفير العاملين به واستباحة دمائهم وسلب ماله والاستيلاء على متعلقاته الشخصية التي كانت في جيبه بعد قتله ظلماً وعدوانا.

2) انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وانتقاده للشيخ ابن باز ورؤيته بعدم الصلاة خلف أحد أئمة الحرم المكي حيث أنه صلى خلفه بنية المنفرد، كما يفعل ذلك أصحاب الفكر الضال.

3) تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.

4) الانتماء لتنظيم القاعدة في العراق وذلك بجمع الأموال لهم وتحويلها إلى عملات أخرى.

5) حيازته في حاسبه الشخصي وملحقاته على ملفات حاسوبية تحث على القتال.

المتهم الثاني:

1) الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى العراق موطن الفتنة وتعدد الرايات العمية للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه.

2) اللقاء بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق أبي مصعب الزرقاوي، والتنسيق لسفر الشباب إلى تلك المواطن.

3) انتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة.

4) تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، والسعي لتشكيل خلية إرهابية في داخل البلاد.

5) جمع الأسلحة بكميات كبيرة وإخفائها في منزله والتدرب على الأسلحة والمتفجرات والسموم وتقديم الدعم المالي للتنظيم الإرهابي.

6) التخطيط مع المتهم الثالث لقتل قائد قوة الطوارئ الخاصة في احدى مناطق المملكة.

7) اشتراكه مع المتهم الأول بقتل ناصر العثمان بناء على معتقده الفاسد بتكفير المجني عليه لكونه يعمل في المباحث العامة واستباحة دمه.

المتهم الثالث:

1) انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

2) الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال اجتماعه مع مطلوبين أمنيين في منزل أحدهم بقصد مناقشة إعداد كوادر عسكرية سورية سواء يتم تدريبها داخل المملكة أو خارجها للاستفادة منها وقت الحاجة.

3) تأييده للعمليات الإرهابية التي وقعت داخل المملكة.

4) الشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في إحدى مناطق المملكة بالاشتراك مع المتهم الثاني.

5) خلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته أسامة بن لادن على السمع والطاعة أثناء وجوده في أفغانستان عام 1422هـ.

6) استباحته لدماء العاملين في المباحث العامة وقوات الطوارئ واقتناعه بجواز استهدافهم شرعاً.