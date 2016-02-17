السعودية تحبط تهريب أكثر من 381 ألف حبة كبتاغون

نجح جمرك الحديثة في إحباط محاولتين لتهريب كمية من الكبتاغون بلغت (381.490) حبة عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى السعودية عبر الجمرك.

وقال مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي إنه تم ضبط تلك الكمية من حبوب الكبتاغون خلال محاولتين لتهريبها، حيث قدمت أولاً مركبة من نوع خصوصي بقيادة أحد القادمين، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على (55.490) حبة كبتاغون مُخبأة بطريقة فنيّة، بحيث تم وضع الحبوب داخل المجرى الخاص بعادم وقود المركبة.

وأضاف العنزي أنه تم إحباط محاولة أخرى لتهريب (326.000) حبة عُثر عليها مخفيّة في مخبأ تم إعداده في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة، حيث تم وضع الحبوب داخل أكياس بلاستيكية ومن ثم تم إخفاؤها في الشاحنة. مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد مدير عام جمرك الحديثة على أهمية تنمية وبناء قدرات الجمارك السعودية، وذلك لإكساب منتسبيها القدرة الكبيرة على إحباط أي محاولة لتهريب الممنوعات، إذ إن المهربين يسعون باستمرار لابتكار الجديد في طرق التهريب، منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتواصلة للجمارك السعودية في إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات عبر كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية.