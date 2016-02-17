رعد الشمال تعيد ذكرى عاصفة الصحراء في "الدبدبة"

26 عاما مرت منذ تواجد القوات متعددة الجنسيات في صحراء "الدبدبة" عام1990 لتحرير الكويت، لتعود من جديد قوات التحالف الإسلامي في عام 2016 إلى نفس الموقع. مناورة رعد الشمال، تعيد ذكرى عاصفة الصحراء، انطلاقاً من قاعدة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن.

أهالي الدبدبة، وهي الأرض المنبسطة والتي تقع عليها قاعدة الملك خالد العسكرية وتمتد آلاف الكيلومترات، اعتادوا على سماع أصوات الطائرات ومشاهدة المعدات العسكرية والمجنزرات، وهي تتحرك في الصحراء كما كانت في 1990.

الفرق بين رعد الشمال وعاصفة الصحراء أن الأخيرة كانت لردع الظلم وتحرير الكويت من الاحتلال، فيما تهدف رعد الشمال لاستعراض القوة والمناورة مع التحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي تقوده السعودية.

ويشير بدر العبيد أحد سكان حفر الباطن ويمتلك إبلا في صحراء الدبدبة إلى أن الأجواء تعيد ذكرى عاصفة الصحراء، كما حدثت في بداية التسعينيات.

ويتذكر العبيد كيف كان يقود إبله نحو الجنود للاستفادة من حليبها في أجواء حر.

وكان غالبية ملاك الإبل في الدبدبة يساهمون معنويا مع الجنود المشاركين في حرب تحرير الكويت سواء من مصر أو السعودية أو قطر أو الإمارات، وغيرهم.

وقال: شاهدنا العديد من جنود الدول الإسلامية والصديقة في تلك الفترة.