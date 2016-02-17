متى نكرّم صحفيا سعودياً؟

لا شك أن التكريم المستحق، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للعلامة أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري، ومنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، في مهرجان الجنادرية 30 لهذا العام، يؤكد اهتمام القيادة والوطن، بالرموز المؤثرة في الحياة الثقافية والأدبية العامة بالمملكة، ويرسل رسالة مهمة لجموع المثقفين بأن العطاء الفكري المخلص، حتماً سيجد التكريم اللائق والمستحق.

ولأن اختيار ابن عقيل الظاهري بالذات، ليكون الشخصية السعودية لهذا العام، لم يأت من فراغ، ولكنه جاء عطفاً على إسهاماته الفكرية والثقافية والأدبية، ودوره على مدار عقود طويلة، في إثراء الحركة العلمية والثقافية بالمملكة، كما أن له صولاته وجولاته في علوم وفنون معرفية متعددة، وله العشرات من المؤلفات ذات الرونق الخاص والأسلوب المبهر والمقنع.. ولا ننسى أنه عضو مراسل في مجمع اللغة العربية الشهير في القاهرة.

ورغم أني أعلم أن الوطن قيادة وشعباً لا يبخل بالتكريم والتقدير لرموزه في شتى العلوم والمجالات، إلا أنني أرى رموزاً وعطاءات كثيرة لا تزال تنتظر دورها فيما تستحقه من مسيرتها الوطنية، وخاصة في مجال الصحافة أو الإعلام.. حيث أعتقد أنه لم يتشرف أي من رواد الصحافة المعاصرين بحظ تقديره حيّاً.. ويرى ثمرة عطائه وإخلاصه وتفانيه من اجل دينه ومليكه ووطنه.

ولا أخفي سرّاً، أن كثيرين من رواد العمل الصحفي، يشعرون بامتعاض أو ربما "انكسار" لما يعتبرونه تجاهلاً لسنوات وعقود طويلة، تحملوا فيها عبء إبراز وتطوير الصحافة السعودية، في مراحل النهضة والبناء، وقدموا خلال مسيرتهم العديد من النماذج الوطنية المضيئة، التي سطرها لهم تاريخ الصحافة السعودية منذ النشأة وحتى الثبات والرسوخ، وفي فترات شهدت تقلبات وتحديات إقليمية ودولية متعددة، كانت فيها الحاجة ماسّة للغاية في وجود الصوت السعودي/ الواعي/ المثقف/ الرزين.. والمؤمن بقضايا وطنه وأمته وشعبه.

لدينا قامات متعددة ورموز كثيرة، أعتقد أنه آن الأوان لأن تحصد بيديها جهد مسيرتها، ونتاج عرقها وإخلاصها، وأؤكد أن مسؤولينا وقياداتنا لن يبخلوا بذلك على من يستحق.

نقلاً عن الرياض