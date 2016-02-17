ناحر ولده في جازان.. يتعاطى المخدرات ومضطرب

أكدت مصادر إعلامية أن الأب الذي أقدم على نحر ولده أمس الثلاثاء في قرية الحصمة التابعة لمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان متعاطٍ لحبوب الامفيتامين المخدرة، مرجحة أنها السبب وراء ارتكاب جريمته، إضافة إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية بحسب ما ذكر شقيقه.

وفي التفاصيل، ذكرت مواقع إلكترونية محلية نشرت الخبر أن أحد جيران ناحر ابنه قال "إن القاتل صاحب سوابق كان قبل 9 سنوات قتل عمه وأدخل السجن على إثر ذلك وقام أبناء عمه بكفالته وإخراجه من السجن على أن يدفع دية عمه ومقدارها 300 ألف ريال".

وكان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم محمد الحربي أوضح أنه عند الرابعة من عصر أمس الثلاثاء حضر لمركز الضبط الأمني بالدغارير بجازان أحد المواطنين (40 سنة) مبلغاً أنه قام باصطحاب ابنه البالغ من العمر 10 سنوات من مدرسته الساعة التاسعة صباحاً وتوجه به إلى أحد الأحواش قرب الإسكان ونحره بسكين وتم العثور على جثة الطفل.

وبيّن المقدم الحربي أن الجاني لم يكشف عن أسباب ودوافع جريمته، مضيفاً أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية وهلاوس، وتم اتخاذ اللازم وباشرت الشرطة والخبراء المختصين إجراءات المعاينة، مشيراً إلى أنه تمت إحالة القضية لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال الإجراءات النظامية.