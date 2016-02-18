الحشرات تغلق مصنعاً لوجبات مدرسية بالأحساء

"حشرات زاحفة.. أدوات غير صالحة.. تخزين سيئ للأطعمة".. رغم هذه المخالفات في المصنع فإن المقاصف المدرسية كانت تستقبل منه وجبات الطلاب إلى أن ضبطت أمانة الأحساء صباح اليوم الخميس هذا المصنع المخالف للصحة، والذي يعرض الطلاب للخطر نظرا للتجاوزات الصحية الخطيرة.

وقد أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بوشل، أنه ضمن الجولات الميدانية المتعلقة بمقدمي خدمات الأغذية، قامت وكالة الأمانة للخدمات العامة بإغلاق أكثر من مصنع ومستودع مخالف في إحدى مزارع "الخدود" (شرق الهفوف)، يقوم أحدها بتوزيع البيض بطرق غير نظامية من خلال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية.

كما قامت بلدية الهفوف بإغلاق معمل لتصنيع العصائر بطرق غير صحية ومخالفة لاشتراطات الأمانة، حيث تقوم المنشأة بتوزيع منتجها على الفروع دون ترخيص مسبق.

أما بلدية المبرز فقامت، أمس الأربعاء، بإغلاق 4 مطاعم جراء سوء تخزين الأطعمة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى وجود مواد غذائية أولية منتهية الصلاحية (وتحديداً الدجاج المثلج)، كما تم رصد الإهمال في الاشتراطات البلدية بشكل عام داخلها.

وأوضح بوشل أن فرق متابعة صحة البيئة بمدينتي الهفوف والمبرز، وخلال برامج المتابعة المستمرة للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، قامت بضبط تلك المنشآت وهي تمارس نشاطها بطرق غير صحية وآمنة ومخالفة للأنظمة واللوائح البلدية، وسوء النظافة العامة للمنشآت والعاملين والأدوات المستخدمة. وتم اتخاذ الإجراء المناسب بإغلاق المنشآت المخالفة، وجار تطبيق الجزاءات بحقهم، وفق اللوائح والأنظمة.