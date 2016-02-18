السعودية: لا نية للاستحواذ على شركات إعلامية أجنبية

أكد الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، عقب المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مساء اليوم الخميس بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، أن لا نية للوزارة في الاستحواذ على مؤسسات إعلامية غربية أو شراء أسهم في بعض قنوات الإعلام الأجنبي، قائلا: "إن توضيح السياسات السعودية يأتي من الإعلام السعودي ذاته ومن خلال الاستثمار بالإعلاميين والإعلاميات في وسائل الإعلام المحلية".

وأكد الطريفي سعي وزارة الثقافة والإعلام لتطوير أداء الإعلام السعودي والاستثمار به عبر النهوض بأداء الكوادر الصحافية الوطنية، مشيرا إلى خطط الوزارة لإطلاق وكالة الأنباء السعودية بـ20 لغة أجنبية في العام القادم.

وأضاف: "لدينا توجه في وزارة الإعلام إلى تحويل قناة الإخبارية لمؤسسة متكاملة تبث بعدة لغات أجنبية، منها الفارسية والإنجليزية، وسيتم تدشينها قريبا".

وفي تعليق لوزير الإعلام السعودي على ما ذكره رئيس المباحث العامة السعودي حول وجود مراكز إعلامية بالنجف تستهدف السعودية قال: "نؤكد على ما ذكره رئيس المباحث، وتطرقنا خلال الاجتماع الاستثنائي لدول مجلس التعاون للكثير من وسائل الإعلام التي تعمل على بث رسائل سلبية توجه إلى دول المجلس، من بينها السعودية، والتي لا تقتصر على النجف وإنما أيضا من قبل دول غير عربية".

وأكد وزير الإعلام السعودي تمكن وزارات الإعلام من الوصول إلى عدة مصادر ومنصات إعلامية تعمل على توجيه سياسات إعلامية معادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "سنتخذ في الأسابيع القادمة خطوات عملية بحق هذه الجهات للتصدي لها وإحباط ما تحاول بثه من إساءات بهدف تشويه السعودية ودول المجلس".

جاء ذلك عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي في مقر قاعدة الرياض الجوية بالعاصمة السعودية، بحث خلاله الوزراء تفعيل دور الأجهزة الإعلامية، وتنفيذ خطط تكاملية مشتركة لجعل الإعلام مساندا رئيسيا للعمل السياسي لدول المجلس.

وأكد وزراء الإعلام الخليجيون ضرورة تحمل أجهزة الإعلام بدول المجلس مسؤولية كشف جميع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح أمام الرأي العام العربي والدولي وفق منهجية إعلامية متنوعة الوسائل والأدوات مع التشديد على أهمية تنسيق وتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي كما أكد د. عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.

وأضاف أن التعاون بين الوزارات الخليجية متواجد منذ بدء عاصفة الحزم وإعادة الأمل وحتى اليوم.

كما يجري التواصل بشكل يومي لمناقشة كيفية توصيل الخدمة الإعلامية للخارج.

ويعتبر الطريفي أن الإعلام الخليجي وصل لمرحلة معقولة، ولكن نتطلع للارتقاء به أكثر، وتسليط الضوء على الملف اليمني وسوء الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني.

طرح آليات وأطر مختلفة لخدمة الأداء الإعلامي

وقال "نسعى للعمل والتنسيق المشترك بين وزارات الإعلام في مجلس التعاون ووضع السياسات العامة للعمل الخليجي المشترك في مجال الإعلام، متطلعين للتطوير والبناء على الإنجازات التي وصلنا إليها".

كما ناقش اجتماع اليوم التعاون بصورة عامة وآليات التعاون ومراجعة الخطط والبرامج المعمول بها مع التركيز على الملف اليمني، وتسليط الضوء على ما يقوم به الحوثيون من اختراقات للقانون الدولي.

وقال الطريفي "لدينا تواصل تام مع الأجهزة الأمنية لتوحيد الرؤية مع كافة المسائل، هناك هجمات ممنهجة من قبل خصوم المجلس، وأعددنا لها آليات الرد المطلوب من وزارات الإعلام الخليجية، والعمل على التواصل من جهات إعلامية خارجية لتوضيح السياسة الخليجية ".