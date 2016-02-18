القوات السعودية تقتل 4 من الميليشيات في ظهران الجنوب

تواصل القوات السعودية المشتركة عند الحدود السعودية اليمنية تصديها لمحاولات تسلل الميليشيات، وقد قتلت 4 منهم في محافظة ظهران الجنوب بعد استهداف الميليشيات للمنطقة وسقوط قذيفة على مسجد أدت إلى مقتل إمام المسجد وابنه.

أما في منطقة الربوعة فتواصل القوات السعودية عملياتها العسكرية ضد عناصر الميليشيات التي تحاول التسلل إلى داخل المنطقة.

من جهتها، كثفت طائرات التحالف العربية غاراتها قبالة محافظة الحرث ليلة أمس، ودمرت عدداً من المركبات العسكرية التابعة للميليشيات التي كانت تنوي مساندة بعض عناصرها المختبئة في بعض الجبال اليمنية.

كما ساندت على الأرض مدفعيات الدبابات التي قصفت مواقع الميليشيات، بعد تحديدها من قبل طائرات من دون طيار والملاحظين التابعين للقوات السعودية.

وقبالة منطقة نجران، استهدفت مروحيات الأباتشي عدداً من القناصة التابعين للمخلوع صالح، كما دمرت مخازن أسلحة وقذائف خبأتها الميليشيات، وعدداً من الخنادق كانت أنشأتها في مواقع عدة.