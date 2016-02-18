دراجات بـ 4 عجلات تساعد المرور لفك الاختناقات

تعالج إدارة المرور في السعودية حالات الازدحام والاختناق المروري بدراجات نارية رباعية العجلات، تساعد في اقتحام الطرق بسهولة.

وانتشرت أخيراً صور لرجال المرور أثناء قيادتهم لدراجاتهم الجديدة والتي تأتي بـ 4 عجلات، وبحجم أصغر نسبياً من مثيلاتها، في خطوة تعد إيجابية من جانب إدارة المرور لتسهيل وصول رجالها إلى مواقع الحوادث، التي تسببت باختناقات مرورية، مما يساعد على مباشرة الإجراءات وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

يذكر أن إدارة المرور قامت أخيراً بإجراء العديد من التغييرات الإيجابية لتحسين أدائها هذا العام بعد تنبيه مدير الأمن العام لها سابقاً هذا الشهر. إحدى هذه التحسينات كان تطوير تطبيق يسمح بالتبليغ عن المخالفات من خلاله بدون الحاجة للاتصال بمركز العمليات.