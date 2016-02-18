موسكو: نتوقع تفسيراً من الرياض حول خططها ضد "داعش"

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قوله، إن موسكو تتوقع تفسيرا من المملكة العربية السعودية بشأن خطط مشاركتها في عملية لمكافحة الإرهاب ضد "داعش" في سوريا.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في حديث مع وكالة "فرانس برس"، الخميس، أن مهمة القوات السعودية في حال إرسالها إلى سوريا ستكون القضاء على تنظيم "داعش" في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأن على التحالف أن يقرر بالنسبة إلى توسيع المهمة ضد النظام السوري.

وقال الجبير: "المملكة العربية السعودية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات خاصة ضمن هذا التحالف إلى سوريا بهدف القضاء على داعش، فهذه هي المهمة، وهذه هي المسؤولية"، مضيفاً رداً على سؤال عما إذا كانت المهمة قد تمتد لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد: "سيكون عمل هذه القوات إذا ما تم إدخالها في سوريا ضمن التحالف الدولي محاربة داعش، ولن تكون هناك عمليات انفرادية".