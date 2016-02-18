وصول القوات البحرينية المشاركة بمناورات "رعد الشمال"

وصلت القوات البحرينية المشاركة في مناورات رعد الشمال إلى مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن في السعودية.

وتشارك في التمرين على مدى 3 أسابيع،20 دولة إضافة إلى قوات "درع الجزيرة".

وكانت قوات الدول المشاركة في مناورات "رعد الشمال" قد بدأت بالوصول إلى السعودية، للانضمام إلى التمرين العسكري الأكبر من نوعه، من حيث عدد الدول المشاركة والعتاد العسكري النوعي، والذي ستقوده السعودية.

ووصل حتى الآن كل من القوات الأردنية والكويتية والعمانية والمصرية والباكستانية. وقد نشر حساب "درع الوطن" على تويتر صوراً وفيديوهات للحظات الوصول.

يذكر أن التمرين الذي يقام على أراضي السعودية يشارك فيه 20 جيشاً من دول المنطقة، بالإضافة إلى قوات "درع الجزيرة".

وما زالت الطائرات العسكرية تتوافد على مطار القاعدة الجوية بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن، للمشاركة في تدريبات "رعد الشمال".

وتحمل الطائرات الواصلة لمختلف القوات المشاركة على متنها معدات وعتاداً عسكرياً ونوعياً، أو جنوداً وضباطاً مشاركين في التدريبات.

وقد أرسلت دول الخليج المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة قواتها البرية عن طريق البر، ووصل منها حتى الآن القوات الكويتية.

كما وصلت مدرعات ودبابات أردنية براً بعد انتهاء دخول القوات الإمارتية مباشرةً.