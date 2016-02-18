رسالة إلى وزير الطيران المصري

تسعة أيام قضيتها في مصر، سعدت بها كثيراً؛ إذ كل شيء فيها جميل، رغم كل ما يُنشر ويُبث من منغصات في محطات التلفزيون الفضائية التي أصبحت وكأنها أدوات لدى أعداء مصر، تنفّر كل من يفكر بزيارة مصر؛ فعندما يصل السائح إلى المحروسة يرى عكس ما صنعته المحطات الفضائية الخاصة من انطباع؛ فكل شيء جميل، حتى الطقس في النهار دافئ جميل ممتع بشمسه، وحتى برودته في المساء تكفيه التدفئة ببطانية. الأسعار وإن ارتفعت بعض الشيء إلا أنها في متناول الجميع، خاصة بالنسبة للسائحين. الأمن مستتب جداً، والمظاهرات لم تعد موجودة، والشارع أصبح مضبوطاً جداً، فقط زحمة الشوارع؛ فالسيارات في شوارع مصر تنافس البشر، وإذا كان المصريون يتزايدون في الثانية الواحدة بأكثر من طفل فإن شوارع مصر تستقبل من السيارات ما يفوق طاقة الشوارع على استقبال المزيد من السيارات التي خنقت الشوارع؛ فأصبح المصريون، خاصة في شوارع القاهرة والجيزة، أسرى تلك الشوارع؛ يحتاجون إلى أكثر من ساعة للوصول إلى المكان الذي يقصدونه. وقد قضيتُ شخصياً أكثر من ساعتين من أجل الوصول إلى المطار قادماً من مدينة 6 أكتوبر، ومثلهما عند التوجه إلى منتجع مينا جاردن ستي حيث أسكن. وهذا يستوجب تخفيف الازدحام على مطار القاهرة الدولي، وتخفيف الضغط على الشوارع التي تتجه إلى المطار من محافظة الجيزة ومدن (6 أكتوبر والفيوم والسادات والمنوفية وبني سويف)، وكل المحافظات في الصعيد. ويكون ذلك بتطوير مطار 6 أكتوبر، وتحويله إلى مطار دولي، خاصة أنه يمتلك كل المقومات.

فبعد أن أصبح مطار 6 أكتوبر العسكري داخل الإطار العمراني لمدينة 6 أكتوبر، وتداخل الامتداد العمراني مع حرم المطار، أصبح المطار لا يستفاد منه عسكرياً، وأصبح هذا المطار مطاراً اقتصادياً، يخدم مصانع 6 أكتوبر التي تصدِّر العديد من المصنوعات المصرية. وإذا ما شُغِّل مطار 6 أكتوبر مدنياً، وحُوِّل إلى محطة لاستقبال الطائرات القادمة من السعودية ودول الخليج والدول الأوروبية التي يصل منها السياح والمصريون العاملون هناك لساعد ذلك كثيراً في تخفيف الضغط على شوارع القاهرة والجيزة، وحدَّ من توجُّه الركاب الذين يتوجهون إلى مطار القاهرة من الجيزة ومدن 6 أكتوبر ومحافظات الصعيد والفيوم والمنوفية. كما أن تشغيل مطار 6 أكتوبر دولياً لا بد أن يسهم في تطوير السياحة؛ لأن الجيزة المحافظة الثانية بعد الأقصر التي تضم العديد من الآثار، ويكفيها أنها مكان الأهرام وأبي الهول وأهرام سقارة.

تحويل مطار 6 أكتوبر وتطويره إلى مطار دولي لا بد أن يتم في أسرع وقت للإسهام في تفعيل المسيرة التنموية التي تشهدها مصر في هذه المرحلة.

نقلاً عن الجزيرة