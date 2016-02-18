القوات السعودية تقتل 4 من ميليشيات الحوثي بظهران الجنوب

تواصل القوات السعودية المشتركة تصديها لمحاولات تسلل الميليشيات عند الحدود السعودية اليمنية، وقامت بقتل 4 منهم في محافظة ظهران الجنوب بعد استهداف الميليشيات للمنطقة وسقوط قذيفة على مسجد أدت إلى مقتل إمامه وابنه.

أما في منطقة الربوعة فتواصل القوات السعودية عملياتها العسكرية ضد عناصر الميليشيات التي تحاول التسلل إلى داخل المنطقة.

من جهتها، كثفت طائرات التحالف العربية غاراتها قبالة محافظة الحرث ليلة أمس، ودمرت عددا من مركبات عسكرية تابعة للميليشيات التي كانت تنوي مساندة بعض عناصرها المختبئة في بعض الجبال اليمنية.

كما ساندت على الأرض مدفعيات الدبابات التي قصفت مواقع الميليشيات، بعد تحديدها من قبل طائرات من دون طيار والملاحظين التابعين للقوات السعودية

وقبالة منطقة نجران، استهدفت مروحيات الأباتشي عددا من القناصة التابعين للمخلوع صالح، كما دمرت مخازن أسلحة وقذائف خبأتها الميليشيات، وعددا من الخنادق كانت أنشأتها في مواقع عدة.

وكان إمام مسجد برماوي وابنه بمحافظة ظهران الجنوب قد استشهدا بعد تعرضهما لشظايا مقذوف عسكري أرسل من الأراضي اليمنية وسقط في المسجد الذي يؤمه الشهيد.

وبحسب مصادر إعلامية فقد كشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أنه في تمام الساعة 4:40 من مساء اليوم باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير نتج عن تلك المقذوفات وفاة مقيم وإصابة شخصين مقيمين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد أحد شهود العيان لموقع الجالية البرماوية أن المقذوف وقع على سقف المسجد واخترقه إلى الداخل ثم انتشرت شظايا منه أصابت الإمام شاكر نذير الأركاني وابنه الذي استشهد فورا فيما تم نقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد صلاة المغرب .

مصادر مقربة من الشهيد ذكرت أن المتوفى له 4 أبناء وزوجتان وأن الابن الشهيد يدعى ريان وكان يساعد والده في أداء أذان الصلوات المفروضة في المسجد.

وفور تلقي الخبر حرص مجلس الجالية البرماوية على تقديم واجب العزاء لأهالي الشهيد وأسرته، وقال مشرف إدارة الجالية البرماوية بعسير أحمد أبو الخير إن الشهيد كان يتمتع بسمعة حسنة وأخلاق عالية، وكان محط ثناء أهل المسجد والحي.