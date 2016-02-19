أمانة مكة تصادر 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

في إطار حملتها التصحيحية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، والتي شملت المطاعم وعددا من فنادق المنطقة المركزية بمكة المكرمة، صادرت أمانة العاصمة المقدسة، خلال اليومين الماضيين، أكثر من ثلاثة أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر أو المخزنة بطرق سيئة ومعادة التجميد ومنتهية الصلاحية.

من جهته، أفاد مدير عام صحة البيئة بالأمانة، محمد هاشم الفوتاوي، بأن الحملة شملت جميع مناطق مكة المكرمة من خلال جدول زمني تم توزيعه على كامل نطاقات البلديات الفرعية العشر، حيث تمت تغطية بلديتين في كل يوم، وفق وكالة الأنباء السعودية، واس.

كما شملت الحملة خلال اليومين الأخيرين بلديات (بحرة - الغزة - المسفلة - المعابدة) وأسفرت عن إغلاق 25 محلاً ومطعماً مخالفاً ومصادرة وإتلاف حوالي (3069) كيلوغراماً و(420) لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة الى الكشف على حوالي (180) عينة من المواد الغذائية والمياه والزيوت ومصادرة (252) قطعة من الأواني والمعدات غير الصالحة للاستخدام.

كذلك بيّن الفوتاوي أن الملاحظات والمخالفات التي رصدها المراقبون شملت نواحي عدة، كمخالفات التجهيزات العامة للمباني والاشتراطات الصحية وعرض المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ووجود حشرات وقوارض وتدني مستوى النظافة الشخصية للعمالة، إضافة إلى عدم تجديد الرخص في بعض المحلات. وأكد أن الجولات التفتيشية لن تتوقف بانتهاء الحملة ، بل ستستمر على مدار العام وفي المواقع كافة.