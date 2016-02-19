بالصور.. لحظات غروب الشمس أعالي جبال السروات بالسعودية

رصدت عدسة "العربية.نت" مراحل غروب الشمس في دقائقها الأخيرة، ومن على ارتفاع 2500 متر عن مستوى سطح البحر من عدة مواقع مختلفة، وفي أوقات متفرقة من أعالي جبال السروات جنوب السعودية، حيث تمثل لحظات الغروب لدى الكثير أجمل اللحظات، ويتحرى الكثيرون تلك الدقائق لمشاهدة ذلك المنظر البديع، عندما تمتزج أشعة الشمس مع السحاب.