رصدت عدسة "العربية.نت" مراحل غروب الشمس في دقائقها الأخيرة، ومن على ارتفاع 2500 متر عن مستوى سطح البحر من عدة مواقع مختلفة، وفي أوقات متفرقة من أعالي جبال السروات جنوب السعودية، حيث تمثل لحظات الغروب لدى الكثير أجمل اللحظات، ويتحرى الكثيرون تلك الدقائق لمشاهدة ذلك المنظر البديع، عندما تمتزج أشعة الشمس مع السحاب.
بالصور.. لحظات غروب الشمس أعالي جبال السروات بالسعودية
اختيار المحرر
إعلانات
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
- نور بن لادن تحذر من هجوم مماثل لـ11 سبتمبر إذا انتصر
- سهى عرفات: هكذا كان سيتعامل أبو عمار مع اتفاق
- بعد إحالتها للجنايات.. النيابة تنهي عمل "سيدة المحكمة"
- 6 أشهر من تدخين السجائر الإلكترونية أدت بشاب لغرفة
- أب سعودي يحول حياة 4 من أبنائه المكفوفين إلى قصص ملهمة
- شاهد.. احتفال الراحلة رجاء الجداوي بعيدها الأخير