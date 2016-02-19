قرية «البوناهض» الفاضلة!

وضع شيوخ قرية «البوناهض» البالغ عدد سكانها ٧٥٠ نسمة والواقعة في محافظة الديوانية جنوب العراق، قواعد عامة يلتزم بها جميع سكان القرية بهدف الحفاظ على حياة صحية ومتآلفة تخلو من المنغصات حسب ما بثته وكالة أنباء «رويترز»!

من أبرز القواعد المعلنة، التشجيع على ممارسة الرياضة ومنع التدخين في الأماكن العامة وكذلك منع استخدام أبواق السيارات عند إشارات المرور، لكن أهمها على الإطلاق حظر الحديث في السياسة والدين في الأماكن العامة!

ولو طبق الحظر الأخير في جميع البلاد العربية لانخفضت معدلات الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم، وخف التوتر والتعصب والشحن والبغض الذي يسببه الحديث في السياسة ويخلفه الجدل في الدين، ولانصرف المواطنون لشؤون حياتهم الخاصة بدلا من التحول إلى محللين سياسيين لا تفوتهم شاردة ولا واردة من أخبار وحوادث العالم إلا وشرحوها وأعطوها تلك النظرة العميقة القادرة على كشف الخفايا ورؤية المستقبل!

مشكلة «البوناهضيين» أنهم لا يعيشون على كوكب آخر، ومحكومون بالتعايش مع محيطهم، وبالتالي إما أن يسهموا في تغيير القرى المجاورة لهم أو يعزلوا أنفسهم تماما في قريتهم «الفاضلة» ليتحولوا إلى مخلوقات غريبة بالنسبة لجيرانهم!

* نقلاً عن "عكاظ"