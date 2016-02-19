"كلنا أمن" تطبيق جديد للتواصل مع قوى الأمن الداخلي

أعلنت مديرية الأمن العام اليوم، عن إطلاقها تطبيق "كلنا أمن" على الهواتف المحمولة، الذي يهدف لجعل المواطن والمقيم جزءًا من منظومة أمنية تقنية تفاعلية، تبدأ به وتنتهي إليه، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى الاستفادة مما تقدمه التقنية الحديثة من يسر وسهولة في عمليّات التواصل، واستثمار ما تحتلّه تطبيقات الهواتف الذكيّة من مكانة مميزة في عالم التقنية من خلال سهولة استخدامها وسعة انتشارها، وسرعة في الوصول إليها، مما يرفع قدرة رجل الأمن في سرعة التعامل مع البلاغات الأمنية، ويوفر الجهد على المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أنّ فكرة هذا التطبيق انطلقت بدعم وتوجيه مباشر من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهدف توفير كل السُبل التي تمكّن المواطنين والمقيمين من تعزيز دورهم الفاعل في الإسهام والمشاركة في المنظومة الأمنية، حيث تسعى مديرية الأمن العام من خلاله لتمكين عامة النّاس من الإبلاغ عن الحوادث غير المعتادة، ليتم بعدها تكليف غرف العمليات 39 المنتشرة في أرجاء المملكة باستلام هذه البلاغات سواءً كانت حوادث لها ارتباط بالدوريات الأمنية أو المرور أو أمن الطرق، لاتخاذ الإجراءات الفورية.

وأكد في الوقت ذاته أنّه سيتم التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين والمقيمين بكل سرّية وباحترافية عالية.

وأشار إلى أنه يمكن لأي مواطن أو مقيم تحميل تطبيق "كلنا أمن" عبر متجر ( (iOS أو (أندرويد) أو (ويندوز)، وذلك بعد التسجيل عبر إدخال رقم هويته وجواله ليتم بعدها إرسال كلمة مرور تستخدم لمرة واحدة.

وأشار الفريق المحرج إلى أن التطبيق يتيح استخدام موقع (GPS) الحالي للجوال وإرساله مع البلاغ، كما يمكّن المستخدم من أن يرفق مع البلاغ صوراً مباشرة أو فيديو من الكاميرا أو من معرض الصور في الجوال أو مقطع صوتي، بالإضافة إلى تحديد موقع أقرب قسم شرطة أو مرور بالاعتماد على موقعه الجغرافي الحالي ليتم إرشاده إليه عبر الخريطة التفاعلية.