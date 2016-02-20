وزارة الداخلية: القبض على مطلوب في قضايا قتل بالعوامية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تم القبض على المطلوب للجهات الأمنية زكي بن سلمان حسين زويري، بعد توفر الأدلة على تورطه بالمشاركة في ارتكاب عدة جرائم إرهابية ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وذلك بإطلاق النار على الدوريات والمراكز الأمنية، واعتراض عابري السبيل تحت تهديد السلاح والاعتداء عليهم وسلب مركباتهم، مما نتج عنه من مقتل أحد المقيمين بتاريخ 25 / 10 / 1434هـ بعد إطلاق النار عليه أثناء تواجده ببلدة العوامية وسلب مركبته وإحراقها.

كما قام المتهم بالاعتداء بذات اليوم على مقيم آخر تحت تهديد السلاح واقتياده لإحدى المزارع وإطلاق النار على قدميه وسلب مركبته، بالإضافة إلى مشاركته في جرائم سطو مسلح على عدد من المحال التجارية، واختطاف واغتصاب حدث تحت تهديد السلاح.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد أن رجال الأمن لن يتهاونوا في متابعة وملاحقة كل من يسعى للإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع والقبض عليهم لنيل جزائهم العادل.