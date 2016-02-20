السعودية.. تفتيش مستمر لتنظيم عمل المرأة بالقطاع الخاص

خصصت وزارة العمل مفتشين ومفتشات للقيام بجولات على المجمعات التجارية في جميع مناطق المملكة، تستهدف تنظيم عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني في "تويتر"، الجمعة، أهمية تأنيث محلات المستلزمات النسائية الخاصة، وما ينتج من مخالفات يتم ضبطها عبر فرق التفتيش.

وبينت أن المحلات القائمة بذاتها تنطبق عليها الاشتراطات الخاصة بالتأنيث من توفير دورات مياه واستراحة للنساء، وهي محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، وفساتين السهرة والعرائس، والعباءات النسائية، والأكسسوارات، ومستلزمات رعاية الأمومة.