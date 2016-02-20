المملكة وهموم العالم

في مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الذي تعيد المملكة العربية السعودية صياغتة، وهو ما يجعلنا نتوقّع أن يواكب هذا التحرك والجهود الجبارة إعلام خارجي فعّال وحاضر بقوة بالمحافل الدولية لايصال وجهة نظر المملكة للعالم أجمع.

قامت المملكة بالفترة الأخيرة بتحركات كبيرة غيرت الخارطة السياسية للعالم العربي المتذبذب، فكانت خير من يقوم بذلك لما تملكة من مقومات. لذا فالمُعوَّل الآن على وزارة الاعلام أن يكون لها مكاتب خارجية مستقلة عن عمل السفارات مهمتها ايصال الفكر والرؤية السعودية للاحداث عرض يليق بمقام وحضور المملكة في المحافل الدولية والقرار الدولي، مع العلم أن هذه المكاتب ليست جديدة بل كانت قائمة وكان لحضورها دور مهم، لكن حضورها الآن هو الأهم بل والاكثر أهمية.

حملت المملكة هموم العالم العربي والاسلامي المترامية (وهذا هو الدور الذي يليق بها) وبذلت جهود تعادل جهود عدد من الدول مجتمعه، لحلحلة قضايا الأمة العربية العادلة في ظل التآمر الكبير والتخاذل حيال كثير منها فلا نترك هذه الجهود بين غياهب الظلام في ظل التطور الكبير في المجال الاعلامي.

للاعلام دور مهم يوازي دور الدبلوماسية لجذب الانتباه والقدرة على التأثير وابراز رأي عام واضح ومحدد.

مخرج:

يقول جوزيف ناي: جدار برلين كان قد تم اختراقه بالتلفزيون والافلام السينمائية قبل زمن طويل من سقوطه عام 1989، ذلك أن المطارق والجرافات ماكانت لتنتج لولا انتقال الصور المبثوثة من ثقافة الغرب الشعبية على مدى سنوات طوال فاخترقت الجدار قبل أن يسقط.

* نقلاً عن "الرياض"