بالصور.. القنفذة لؤلؤة ساحل البحر الأحمر غربي السعودية

محافظة القنفذة.. ذات مكانة سياحية في شريط المدن الساحلية السعودية على ساحل البحر الأحمر يطلق عليها "لؤلؤة الساحل الغربي" لأنها جمعت بين طبيعة السهل والجبل.

هذه المدينة لا تزال في طور التنمية والتطوير وتملك مقومات سياحية جذابة، فهي تتبع إمارة منطقة مكة المكرمة وتبعد عنها 287 كم جنوباً، وتبعد عن جدة 334 كم.

ويعد ميناء القنفذة من الموانئ الرئيسية والمهمة على الساحل الغربي، ففي الماضي لعب دوراً كبيراً في إثراء الحركة التجارية والتنموية لمنطقة تهامة وما جاورها إلى العهد القريب.

"العربية.نت" رصدت بالصور بعض جوانب الطبيعة والتنمية لتلك المدينة الحالمة بمستقبل زاهر في السياحة السعودية.