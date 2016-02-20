حائل.. "التجارة" تضبط فيلا سكنية بها أدوية من دون ترخيص

أغلقت وزارة التجارة والصناعة فيلا سكنية تُستخدم لتخزين الأدوية وتفريغ حليب الأطفال في حائل. كما تم رصد أدوية طبية منتهية الصلاحية وبعضها غير مرخص من وزارة الصحة.

وتم ضبط أختام وتراخيص وفواتير لعدة مؤسسات طبية داخل الفيلا أيضاً، فيما تم العثور على مبالغ نقدية، وذلك بعد أن داهمت الوزارة فيلا سكنية في حائل اتخذتها مؤسسة تستخدمها عدة صيدليات كمستودع لتخزين الأدوية، بينما هي غير مرخصة لتخزين وتداول الأدوية.

وتمّ حجز جميع الكميات الموجودة داخل الفيلا واستدعاء المسؤولين عنها لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وكذلك أنظمة وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكانت التجارة قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بالاشتباه في فيلا سكنية تقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية. فتوجّهت فرق الرقابة على الفور للموقع المشتبه فيه وراقبته إلى أن تمّ التحقق من دخول كميات من الأدوية إلى داخل الفيلا بغرض التخزين. على أثر ذلك، تمت مداهمة الموقع والتحقق من وجود عمالة تعمل بداخله على تخزين الأدوية.

وتم التنسيق مع الشؤون الصحية في هذا الملف وقام مندوبها بمشاركة مأموري الضبط القضائي بوزارة التجارة في إجراءات الضبط والتفتيش.

وقد كشفت نتيجة التفتيش عن ضبط علب حليب أطفال فارغة في مرافق الفيلا، والعثور على مكتب وجهاز حاسب آلي ونظام محاسبة "كاشير" ورفوف فيها أدوية، بالإضافة لوجود كميات من الأدوية "سارية الصلاحية" بالقرب من المجاري. كما تم العثور على أدوية غير مسجلة في وزارة الصحة، وكذلك أدوية سارية المفعول لم يتم تخزينها طبقا للاشتراطات اللازمة.

وحذرت وزارة التجارة والصناعة المنشآت التجارية، من بيع السلع الفاسدة والمغشوشة، حيث فيها خطورة على صحة المستهلكين، وأكدت أنها ستوقع العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون، والتشهير بهم بعد صدور الأحكام القضائية.