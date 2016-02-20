ولي العهد السعودي يستقبل أبناء شهداء الواجب

استقبل الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء الجمعة في استاد الملك فهد الدولي، أبناء شهداء الواجب من مختلف القطاعات الأمنية، وذلك خلال رعايته للمباراة الختامية لمسابقة كأس ولي العهد للموسم الرياضي الحالي 1437هـ بين فريقي الهلال والأهلي.

وأكد ولي العهد خلال الاستقبال "اعتزاز المملكة بأبنائها الذين استشهدوا في سبيل حماية الوطن والذود عنه"، داعياً الله عز وجل أن يحمي المملكة وأبناءها من كل سوء.

وخاطب ولي العهد أبناء شهداء الواجب قائلاً: "الشباب هم بناء الوطن وأمله للسير به نحو مستقبل زاهر يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة"، داعياً للجميع التوفيق والسداد.

من جهتهم، أعرب أبناء الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين وولي ولي العهد على الاهتمام بهم وسؤالهم المستمر عنهم، وتكريمهم في جميع المناسبات الوطنية التي من شأنها تزيد من فخرهم بآبائهم ووطنهم وقادته، سائلين الله عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل مكروه.