«علي».. المرحلة

كان بإمكانه أن يكون رقما عابرا في الإعلام طيبا هنيئا مرئيا لذاته، لكن نخوته الوطنية أبت ذلك،

اتسع علي ليصبح حدثا يوميا وصوتا مسؤولا وقيمة تتجدد كل يوم.

القادم من الصحافة إلى التلفزيون والمأخوذ بالمعنى كتابة وصياغة، فاجأ الجميع يوم أن ظهر على الهواء لمدة ثلاث ساعات متواصلة عن حدث وفاة الملك فهد رحمه الله.

كانت المملكة العربية السعودية تخوض أولى مواجهاتها المعنوية والنفسية مع من يقود مغامرات غير محسوبة، هكذا عبر مصدر مسؤول في العام ٢٠٠٦ أمام من يحاولون الزج ببلدانهم ومنطقتهم في حروب غير حقيقية، كان موقف المملكة صارما وكان صوتنا الإعلامي ما زال يتخلق في أكثر من رحم.

يومها ومن سفوح جونيه، وقبل ما يقارب عشر سنوات كان علي القادم من مرتفعات الجنوب إلى مرتفعات لبنان مستأنسا بالجغرافيا مغتربا في الجغرافيا أيضا، ترك وراءه صخب بيروت وصعد إلى الجبل، كأنه كان يطل على الشرق الأوسط كله، من هناك خلع الشماغ عن رأسه وارتداه في روحه، لبس بدلته الأنيقة وصوته الطيب الهادي وأطل على العالم وفوق رأسه عنوان عريض: كلام في الحرب، بينما كان في داخله عناوين أخرى. يومها بدأ يتخلق في رحم إعلامنا صوت وطني يهدر من بعيد رغم براءة حنجرته.

كان ذلك العام حافلا جدا بالأحداث، السعودية تستقبل عهدا جديدا وحزب الله أعلن اختطاف لبنان، والإرهاب يتقوى في المنطقة وعلي يهم بالنزول من الجبل إلى الشاشة، كانت لحظة مهمة جدا للمملكة وللصوت الإعلامي الخارجي وكنا بلا أجنحة ولا قوادم.

حمل علي صوته وحلمه ودشن لغة أولى لإعلام سعودي خارجي، مع علي بدأنا ندرك قوتنا الناعمة وقدرتنا على التأثير والمواجهة وبعث صوتنا الحقيقي وسط آلاف الأصوات المزورة.

بذر علي بذور القوة الأولى والتأثير المبكر، لنكتشف أننا نستطيع أن نغرس أصواتنا في كل العالم إذا ما امتلكنا رغبة صادقة وصوتا وطنيا لا تغيره الجغرافيا.

بين يدي الخصوم أدار علي صداقاته بما يخدم صوته، كان بإمكانه أن يكون ثوريا أو حقوقيا أو مدعيا لكنه شيئا من ذلك لم يحدث، رتب لنفسه ولصورته حدود المسؤولية ليصبح من خارج الوطن مع الوطن ومن داخل الوطن مع المواطن.

عيشوا معنا، التجربة الطيبة في مسيرة علي، مرايا يومية للواقع السعودي على منبر إعلامي عربي ربما كانت الأولى وكان علي أولا، في تلك المرحلة كنا نتدرب جميعا على سقف جديد وأعلى في طروحاتنا الإعلامية، وكانت حلقات عيشوا معنا تدريبا يوميا لتحفيز اللياقة الإعلامية لغة ومضمونا وقيمة وتطلعا. وفي الوقت الذي كان فيه الإعلام المعادي يحفز صراخه باتجاه المملكة ومواقفها كان علي لحظة خضراء وسط كل ذلك الضجيج، وصوتا وطنيا مبكرا وخط دفاع صادق ومهم وسط كل تلك الجلبة والضوضاء التي تحدثها الأصوات المعادية.

في منبر عيشوا معنا لم يكن علي ناقدا ولا حادا حتى في القضايا التي كانت تستوجب ذلك، تلك معادلة القبول الأولى واللحظة التي آمن فيها السعوديون أن صوتا قادما بكل وقار وحب وأناقة ليضيف حضورا وطنيا هو الأبرز في الخارج.

بينما كانت خليجية ترتب زيها الوطني الأنيق وتصنع تحولا نحو إعلام اجتماعي عميق لم يكن ثمة خيار أنسب وأذكى من علي.

يا هلا، لم يكن مجرد اسم لبرنامج، كان انطلاقا لصوت جديد في فضاء الإعلام وأول تجربة لبرنامج يومي يحمل قضايا الشارع والناس والحياة قراءة ونقاشا وتحليلا، أدرك علي أنه أصبح في الداخل وهو ما يحتم عليه لغة أكثر مواجهة، بحث علي عن الناس فوجدهم يقفون سائلين المنابر صوتا منهم ولهم، وكذلك كان علي.

لم تمض فترة طويلة حتى أصبح يا هلا مكبر الصوت السعودي العام، في الأحداث المحيطة وفي القضايا الداخلية، في كل قضايا التنمية والإنسان والاقتصاد والعمل والمستقبل، في قضايا الإرهاب والتطرف والعنف والمجتمع، كانت لنا جميعا طاولة واحدة هي طاولة علي.

اليوم تتسع تلك الطاولة باتساع حضور علي في وجدان الجميع، ويتسع الصبر والمواجهة من أجل الحق الأول وهو حقنا في حياتنا وفي أمننا وفي تنميتنا وفي مستقبل يليق بهذه البلاد الطيبة وأهلها.

التاريخ بدـ بكتابة اسم علي ولكنه سيكتبه على مهل ففي كل مرحلة سيكتب حرفا وفي كل حرف سيكتب قصة للتجربة التي رسمت على طاولة علي وفي عينيه خريطة بلاده وهو يردد: عزيزة.. وإن ضنوا علي كرام.

*نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية.