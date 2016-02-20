"فالنتاين سعودي" بالقهوة والتمر في جامعة كاليفورنيا

تفاعل أكثر من 100 طالب وطالبة سعوديين مع "يوم الحب - الفالنتاين"، بإنشاء كشك في جامعة كاليفورنيا، التي يدرسون فيها، زينوه بعلم المملكة وقدموا خلال المناسبة الشاي والقهوة العربية والتمر. كما قاموا بإعداد بطاقات كتبت بالخط العربي "أحبك" إلى زملائهم من الطلبة الأميركيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

وذكرت رئيسة نادي الطلبة السعوديين تيماء الحزام، على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، بأن هذه المبادرة تأتي ضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المملكة.

وأضافت أن هدف النادي من المبادرة هو كسر الصور النمطية عن السعوديين بسبب وجود مجموعة كبيرة من الطلاب السعوديين في المرحلة الجامعية، وتقديم صورة إيجابية بأننا شعب منفتح ومتعلم ونريد أن نتعلم أكثر ونستطيع التأقلم مع الشعوب.

وأشارت الحزام إلى أن الطلاب السعوديين يواجهون صعوبة في الانتقال من ثقافتهم المجتمعية إلى المجتمع الأميركي، لذا تأتي أهمية النادي بشكل خاص للطلاب المبتعثين في الخارج، حيث يبقي على الشعور بالارتباط والانتماء.

ولاقت المبادرة إقبالاً لدى العديد من طلاب الجامعة، حيث شاركوا الطلاب السعوديين نقاشات عن الثقافة السعودية بشكل ودي ومرح.

يذكر أن النادي السعودي تم إنشاؤه عام 2013 لمساعدة الطلاب السعوديين على التأقلم والاندماج مع المجتمع الأميركي خلال تنظيم العديد من الفعاليات الاجتماعية وورش العمل.