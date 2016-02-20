مجلس التعاون يؤيد قرار السعودية بوقف مساعداتها للبنان

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية، ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن "دول مجلس التعاون تساند قرار المملكة العربية السعودية الذي جاء رداً على المواقف الرسمية للبنان التي تخرج عن الإجماع العربي، ولا تنسجم مع عمق العلاقات الخليجية اللبنانية، وما تحظى به الجمهورية اللبنانية من رعاية ودعم كبيرين من قبل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون".

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن "دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها الشديد لأن القرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية، ويتعارض مع الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية، ولا يمثل شعب لبنان العزيز الذي يحظى بمحبة وتقدير دول المجلس وشعوبها".

وأضاف أن دول مجلس التعاون "تأمل أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في مواقفها وسياساتها التي تتناقض مع مبادئ التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك، وتؤكد استمرار وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق، وحقه في العيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة، وتتطلع إلى أن يستعيد لبنان عافيته ورخاءه الاقتصادي ودوره العربي الأصيل".

إلى ذلك، كشفت الإمارات عن أن قرار السعودية بمراجعة علاقاتها مع لبنان أعقب جهدا دبلوماسيا دؤوبا بينما أيدت دول مجلس التعاون الخليجي القرار السعودي واعتبرت أنه جاء بعد أن أصبح القرار اللبناني الرسمي رهينة لقوى إقليمية خارجية.