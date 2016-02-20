"نزاهة": الواسطة والتسيب أكثر أنماط الفساد الوظيفي

أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في تقرير لها، أن التسيب الوظيفي والواسطة أكثر أنماط الفساد في السعودية، وأضافت أن تسيب موظفي الدولة يرتبط بثلاثة عوامل رئيسة، اجتماعية، وتربوية، وتنظيمية.

وبينت أن عمليات التسيب الوظيفي التي رصدتها بهيئات ومؤسسات خلال ثلاث سنوات تعود في معظمها لهذه العوامل المتداخلة، لافتة إلى أنها ناقشت الأمر مع وزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومعهد الإدارة العامة، لإيجاد معالجات شاملة له.

وأشارت "نزاهة"، إلى أن أكثر أنماط الفساد الإداري انتشاراً في الأجهزة الحكومية هي: التسيب الوظيفي، والواسطة، والرشوة، وسوء استخدام السلطة، بالإضافة لتبديد المال العام، والاختلاس، والتزوير، والابتزاز المالي، إلى جانب الاحتيال، والتحايل على الأنظمة والقوانين.