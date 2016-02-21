المزيد من التكريم للشهداء

أجمل من مباراة البطولة التي فاز فيها الهلال وخرج منها الأهلي بالخسارة (2/1) وبالمستوى الباهت..

•• أجمل من هذه المباراة هو اللقاء الأبوي الحميم بين عدد من أبناء الشهداء وبين سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف..

•• هذا اللقاء الجميل بكل ما انطوى عليه من معان أكد أن الوطن بخير ما دام أن الحب هو الذي يجمع بين قيادة هذا البلاد، وبين أبناء الوطن.. وان شهداءنا هم مصدر العزة والفخر لنا جميعاً.. وانهم سيظلون داخل عقولنا.. ووسط جوارحنا.. وان قلوبنا مع أبنائهم وفلذات اكبادهم.. وان الوطن بكل من فيه لن ينسوهم .. ولن يتخلوا عنهم..

•• لقد نجح المنظمون لهذه الاحتفالية الكبيرة في أن يشملوا شهداء الوطن بهذا التكريم الذي يستحقونه.. من قبل الجماهير التي حضرت هذه المباراة ممثلة لنا جميعاً في الاحتفاء بهم والتعبير لهم عما نشعر به تجاههم من إكبار.. ونحو أبنائهم وعوائلهم من اعتزاز وفخار.. ليس فقط من خلال هذا اللقاء .. وتلك القبلات التي طبعها سمو ولي العهد على جباههم الصغيرة.. وإنما كذلك من خلال الأوبريت الذي سبق بدء المباراة أيضاً..

•• شهداء الوطن إذاً معنا.. وفوق رؤوسنا..

•• وعلينا أن نواصل العمل على ترسيخ بطولاتهم لتتناقلها الأجيال.. جيلاً بعد جيل..

•• كما أن علينا ان نحول بطولاتهم هذه على حدودنا الجنوبية أو في أي مكان قدموا فيه أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عنه.. إلى ملحمة وطنية كبرى.. ترسم خطوطها الدولة بما تقدمه لأبنائهم.. وأٍسرهم.. أداءً للواجب تجاههم وتجاه آبائهم.. ويساهم فيها المواطن كل من موقعه فرادى وجماعات .. كما تساهم فيها كافة الشركات والمؤسسات والبنوك..

•• تلك الملحمة التي أعنيها تتطلب منا مجتمعاً.. ودولة.. عملاً ضخماً.. ومدروساً.. وبعيد الأثر.. لأنه ليس هناك ما هو أغلى من أرواحهم التي قدموها من أجل هذا الوطن العظيم..

•• ومهم قدمنا لهم..

•• ومهما فعلنا من أجلهم..

•• ومهما منحناهم من اهتمام ورعاية وعطاء لا محدود.. فإنهم يظلون أعظم.. وأكبر.. مما سوف يقدم لهم..

•• أما ما هي ملامح ومواصفات تلك الملحمة التي أتحدث عنها فإن هذا يحتاج إلى إيجاد هيئة متفرغة للقيام على هذا المشروع الضخم وإخراجه إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن.. لأن هؤلاء الشهداء.. يستأهلون منا كبلد.. وكشعب.. وكدولة الكثير والكثير..

••وأنا واثق كل الثقة بأن الدولة قد فعلت وسوف تفعل الكثير لهم ..

•• لكننا نحن كمجتمع .. كقطاع خاص.. كمؤسسات.. لم نقدم لهم ما يفرضه الواجب علينا.. وما يستدعيه فخارنا بهم..

•• رحمهم الله رحمة الأبرار.. وجعل الخير كل الخير في أبنائهم من بعدهم.. وحفظ الله الوطن ونصره على كل أعدائه.. والمتربصين به ..

* ضمير مستتر :

•• التاريخ لا ينسى الأبطال.. والمجتمعات الوفية لا تتخلى عن الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لبقاء الوطن وسلامتنا..

* نقلاً عن "الرياض"