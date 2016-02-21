بالصور.. شجرة اللوز الربيعية تزهو بإطلالتها في عسير

تعد شجرة اللوز بأزهارها الجميلة ذات اللون القرنفلي الرائع التي تنتشر في قرية "سدوان بللسمر" في منطقة عسير، من الأشجار الجاذبة والملفتة للأنظار تظهر أزهارها وتتفتح في أوائل الربيع وقبل ظهور الأوراق بوقت طويل، فهي متناسقة الشكل يصل طولها إلى 12م ولها أوراق طويلة ملتفة ومدببة الرأس.

وارتفاعها حوالي 3-4 أمتار وحينما يتم لقاح هذه الأزهار فإن كل واحدة منها تتحول إلى ثمرة تنمو داخل قشرة ناعمة ورقيقة وعندما تنضج الثمرة الداخلية التي هي حبة اللوز المقصودة هنا فإن القشرة تتحول إلى غلاف جاف خشبي الشكل.

"العربية نت" رصدت بعض الصور لتلك الشجرة الجميلة التي تزينت بألوانها الزاهية.



