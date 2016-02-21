لبنان تخسر

طال عبث حزب الله في لبنان، ورحل بالجغرافيا اللبنانية إلى خانات ضيقة جداً، ومارس نسفاً لتاريخها كي يصبح مضموماً إلى تاريخ العمائم، هذا النسف والنزف ليكون لبنان المغلوب على أمره ولاية مطيعة ومنفذة لتوجيهات النمر الورقي «إيران»، سعى الحزب إلى أن يكون دولة داخل دولة إرضاء لدولة لم تكتفِ بالتدخل في شأن بيروت فقط بل عرف عنها التدخل في شؤون دول عربية عدة، وتقديم نفسها وصية على مجمل هذه الدول، ولم تذهب الوصاية بواحدة من هذه الدول إلى بر الأمان بل جعلتها تعيش منذ مأساة التدخل والوصاية في حروب أهلية طاحنة وتصفيات مذهبية مقيتة وصراعات لم تبق ولا تذر بل مضت بها يوماً بعد يوم إلى حقيقة محرقة، وأن السلام والتعايش لن يعودا إلى هذه المساحات العربية إلا متى ما آمنت بأنها الوحيدة القادرة على أن تقود شعوبها إلى الآمال والمستقبل الآمن السوي بعيداً عن الأيدي التي تدعي النظافة في الصباح، لكنها تتسخ حد ذراعيها في مشاريع وخطط المساء.

ذهاب الرياض إلى إيقاف المساعدات عن الجيش وأجهزة الأمن اللبنانية يحمل رسالة صريحة مباشرة في أن ثمة من يعبث بالقرار اللبناني ويمارس صلاحياته الكاملة التامة فيه، بل يصادر كل حلم لبناني مشروع بمستقبل مضيء وصف متصالح ولو على الخطوط العريضة لاستقرار شعب وسعادة أفراد، الأيديولوجيا المستوردة خنقت لبنان وأضرت به وتجاوز هذا الضرر علاقاته مع الدول، التي عاش سنين طويلة وهو يتكئ على صدقها وصداقتها، على اللبنانيين أن يفكروا جيداً في من يقودهم ويحرك مفاصلهم في هذا الوقت، عليهم أن يعوا أن إيران لن تكون منقذاً شريفاً ونبيلاً لهم، فمن لم ينقذ ويعالج جراحه الداخلية فسيعجز قطعاً عن تناول شأن داخلي لدولة أخرى، على اللبنانيين أن يقفوا جدياً في وجه التنظير المستفز والممل والرغبات المستترة والظاهرة في تكريس النفوذ وفرض العزلة المجهولة المدة عن المحيطين بغية انفراد حزب متشنج وناقم على المشهد اللبناني بالكامل وتوجيه الشعب نحو مسار جبري لا يخدم الجسد اللبناني البتة.

من يفرح بنزيف لبنان ويمضي في مشاريع استمراره هو الذي لا يريد أن تظل بيروت عربية على الإطلاق، هو من يحاول أن يصبغ لهجتها وهويتها وحياتها وفكرها بالصبغة بالعدائية والطائفية والهوية المستوردة، هو ذاته من يسهر لتصبح محافظته الـ32 ويبني منها ومعها كثيراً من مخططات العبث والخبث، التي يحاول كذلك أن يبنيها من أمكنة أخرى، لم ولن تنتظر الرياض من بيروت رد الجميل عن قائمة أصيلة من المواقف الشهمة والنبيلة، لكنها ترغب في أن يستيقظ اللبنانيون الشرفاء في اللحظة التي عليهم أن يستيقظوا فيها من أجل بلدهم، الذي لا يليق به إلا أن يكون أنيقاً وشقيقاً حقيقياً لا تنطلي عليه الممارسات الحمقاء، ويربأ بذاته عن عار السقوط في وحل الإملاءات والمزايدات وتفضيل الصمت في أحداث لا تقبل مطلقاً الصمت، لأنه يفسَّر ساعتها رضاً وتواطؤ وقناعة، الرياض قالت بصدق وبعد نفاد صبر: «من لا يعرف القضايا الجوهرية لأمته ويترك مواقفه في قبضة المفتتن بالتخريب والتفتيت والتقسيم فليس جديراً بالدعم والمصافحة حتى يفعل غير ذلك أو يثبت العكس».

* نقلاً عن "الحياة"