مصرع وإصابة 11 طالبة سعودية على طريق بيشة - خميس مشيط

لقيت طالبتان سعوديتان مصرعهما، وأصيبت 9 أخريات وسائقهن بإصابات متفاوتة بعضها حرجة، اليوم الأحد، في انقلاب مركبتهن بعد انفجار أحد إطاراتها على طريق بيشة-خميس مشيط، فيما أعلن فيه مستشفى الملك عبدالله عن حاجته للتبرع بالدم فصيلة O+ لمصابات حادث جامعة بيشة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي عميد شؤون الطلاب لجامعة بيشة الدكتورغرم الله بن دخيل الله العلياني، في بيان نشرته الجامعة على موقعها الإلكتروني "نتج عن الحادث وفاة معيدة وطالبة، وحالة حرجة واحدة، وإصابة 8 طالبات أخريات، بالإضافة إلى السائق، وقد وقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى إلى انقلاب السيارة".

العلياني، أوضح أن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مهدي بن علي القرني، نقل تعازيه إلى أسرتي الطالبتين المتوفيتين، كما تفقد حالة الطالبات اللواتي تم نقلهن إلى مستشفى الملك عبدالله، كما تواجدت عميدة كلية الآداب الدكتورة الجوهرة آل جرية الدوسري في طوارئ المستشفى لمتابعة حالات الطالبات.

يذكر أن السيارة التي كانت تقل الطالبات وعددهن 10 طالبات، إضافة إلى المعيدة والسائق هي سيارة خاصة، ليست من حافلات النقل الجامعي.