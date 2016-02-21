"ساهر بكاميراتين" لرصد الحزام والجوال.. قريباً

قد لا يعلم الشاب الذي اشتهر بمقطع فيديو وهو يطرح "كاميرا ساهر" أرضاً على طريق المطار في الرياض الأسبوع الماضي أن هذا الجهاز سيصبح "بكاميراتين بدلاً من واحدة".. هذا ما أعلن عنه مصدر في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة والمشغلة لنظام مخالفات الرصد الآلي "مشروع السلامة المرورية المتطورة" والمعروف سابقا باسم "ساهر".

ووفقاً لصحيفة "المدينة"، سيتم تطبيق النظام الجديد للمشروع، وهو "نظام فترونك ليزر"، وهو أكثر تطورا، ويساهم في رصد المخالفات بدقة عالية، على حد قول المصدر الذي أوضح أن النظام سيقوم برصد السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات والمحددة بـ 2 متر، وتجاوز الشاحنات الخط الإلزامي لها، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهواتف أثناء القيادة.

وأضاف أن الرادارات المتحركة التي سيتم استخدامها من نوع "فترونك" الألمانية مصممة لتصوير المخالفات بالفيديو وليس التصوير الفوتوغرافي فقط.