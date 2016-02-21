"سيلفي" طيار تركي مع مقاتلتين سعوديتين يشعل تويتر

نشر قائد طائرة F-16 تركي صورة شخصية له (سيلفي) مع مقاتلتين سعوديتين، أثناء تدريبات جوية مشتركة، وقد انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون الصورة التي نشرها المحلل الأمني التركي ميتين جورسان، ولاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية، ذكرت أن سلاح الجو التركي شارك في مناورات فوق قونية، وسط الأناضول، وذلك في نطاق التعاون والتدريب العسكري بين الرياض وأنقرة.

ووفقاً لبعض المصادر العسكرية فإن السعودية شاركت بخمس مقاتلات F-15 في المناورات التي استمرت 4 أيام في الفترة بين 15 و19 فبراير.

وكان مستشار وزير الدفاع السعودي العميد ركن أحمد عسيري أعلن أن المقاتلات الحربية السعودية انتشرت بطواقمها في قاعدة إنجرليك التركية، وذلك تحت مظلة التحالف الدولي.